В США произошла стрельба в общественном месте: есть погибшие

В Соединённых Штатах Америки в общественном месте произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC 13.

Перестрелка в американском океанариуме. ФОТО: ABC 13

Как стало известно, в городе Хьюстон, что в американском штате Техас в результате стрельбы в океанариуме погибли двое мужчин. Инцидент произошел вчера вечером в одном из заведений океанариума.

На место происшествия поспешили правоохранители, которые обнаружили бездыханные тела двух мужчин. Также они обнаружили раненую женщину. Она была госпитализирована. Сообщается, что один из погибших оказался стрелявшим.

На данный момент медики оценивают состояние пострадавшей, как стабильное. Полицейские выясняют, что могло стать причиной конфликта.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Техас, в городе Форт-Уэрт на одной из автомоек произошла перестрелка. Сообщается, что между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в перестрелку с участием группы людей. Как стало известно, в результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девочка, которую сбил автомобиль, когда она убегала с места происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже сообщало о том, что в немецком городе Магдебург злоумышленник резал людей посреди улицы. Мужчина напал на двух охранников местного паба после того, как они попросили одеть его медицинскую маску. Сотрудники заведения получили ножевые ранения и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Правонарушитель попытался скрыться с места преступления. Как оказалось нападавшим оказался 41-летний украинец.

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