В США на вечеринке вооруженного мужчину до смерти забросали кирпичами

В Соединённых Штатах Америки на вечеринке убили мужчину. Об этом сообщает телеканал NBC.

В США мужчину забросали кирпичами. Фото: Reuters

Как стало известно, вчера, 26 июля, в американском городе Форт-Уэрт, что в штате Техас, на вечеринке произошел конфликт, в ходе которого вооруженный мужчина открыл огонь из пистолета. Один из участников вечеринки получил пулевое ранение.

После этого гости начали преследовать стрелявшего. Во время погони вооруженный правонарушитель отстреливался и ранил еще двух человек. Один из них получил смертельное ранение.

Преследователи не остановились и начали бросать в стрелка кирпичами. Беглец получил смертельные травмы и скончался.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что трое потерпевших получили лёгкие ранения.



На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Сан-Рафел, что в штате Калифорния, на концерте рэп-музыки произошла стрельба.

На место проишествия поспешили сотрудники правоохранительных органов. Они предотвратили попытку к бегству участников перестрелки, которые пытались скрыться от стражей порядка на своем легковом автомобиле. В результате происшествия несколько человек получили ранения разной степени тяжести, еще несколько погибли. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Флорида мужчина упал с велосипеда прямиком в озеро с аллигаторами. В этот момент самка хищной рептилии охраняла своё гнездо. Крокодил моментально бросился на пострадавшего. Подробности — в нашей статье.





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