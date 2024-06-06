В США на выборах победил умерший месяц назад кандидат

Неожиданный случай произошел в США на праймериз Демократической партии. На выборах в 10-м избирательном округе Нью-Джерси победил Дональд Пэйн-младший, который свыше месяца назад умер после сердечного приступа.



Дональд Пэйн-младший. Фото из открытых источников

Дональд Пейн-младший подал свои документы на праймериз от Демократической партии, а спустя некоторое время был госпитализирован. Оказалось, что у 65-летнего конгрессмена возникли "медицинские осложнения из-за диабета и высокого кровяного давления", которые привели к остановке сердца и смерти Дональда Пейна-младшего.

Штат Нью-Джерси не имеет правовых механизмов, которые позволили бы удалить имя погибшего из бюллетеня, которые уже были напечатаны. Таким образом, умерший конгрессмен Дональд Пейн-младший остался в списках, а во время праймериз одержал победу.

Из-за победы Пейна-младшего губернатор Фил Мерфи назначил повторные перевыборы в 10-м избирательном округе Нью-Джерси, которые запланированные на 16 июля. Это объяснили тем, что предыдущий победитель не может занять свой пост из-за смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер республиканцев Дональд Трамп получил неожиданную угрозу на выборах президента США от независимого кандидата, ранее являвшегося членом Демократической партии. Оказалось, что бывший демократ Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса не только у Джо Байдена, но и у Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о неожиданном случае, когда на праймериз от Республиканской партии победил вариант "против всех". Это произошло благодаря тому, что Дональд Трамп отказался участвовать в праймериз, а его главная конкурентка Никки Хейли не смогла набрать более половины голосов. Причиной таких результатов стали поклонники Трампа, которые при отсутствии его фамилии в бюллетене голосовали "против всех".