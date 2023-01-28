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В США началась подготовка к войне с Китаем, которая возможна в 2025 году, – NBC

Противостояние между США и Китаем может вспыхнуть, когда Вашингтон будет занят выборами

сегодня, 12:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Генерал ВВС США Майк Минихан поставил задачу перед подчиненными до конца февраля доложить о мерах подготовке к боевым действиям с КНР. С этой целью он разослал служебные записки всем своим подчиненным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC".

В США началась подготовка к войне с Китаем, которая возможна в 2025 году, – NBC

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что я буду сражаться в 2025 году", — сказал генерал Майк Минихан в служебной записке, разосланной офицерам, которыми он командует, и полученной "NBC News".

По мнению американского военачальника, Пекин может воспользоваться ситуацией с президентскими выборами в Тайване и США, запланированными на 2024 год. Америка будет "отвлечена", и у главы КНР Си Цзиньпина появится возможность установить контроль над Тайванем.                                                                                                                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтону стало известно, что китайские компании дают РФ нелетальное оружие, которое та в свою очередь использует в войне против Украины. Именно поэтому Белый дом уже связался с китайскими властями, озвучил свои возражения и предупредил о последствиях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай открыто выступил против поставок Западом оружия Украине, что может привести к еще более кровопролитной войне и новой эскалации: в Киеве сразу же ответили.

Ранее "Комментарии" писали — ослаблении санкций против РФ: о чем говорит заявление США – как еще сильнее ударить по агрессору. Эксперты детально разобрались в сложившейся ситуации.



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-air-force-general-predicts-war-china-2025-memo-rcna67967
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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 13:29

Войны США - Китай не будет, руководство этих стран в пониманием относится к вопросу опасности войны для всех.

Ігор

сегодня, 12:18

Чудово! Маразм Байден по всьому світу запалив вогонь. Якщо Путін не скористається можливістю створити другий фронт проти нахабних демократів, то він повне Зе.

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