В США началась подготовка к войне с Китаем, которая возможна в 2025 году, – NBC

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Кравцев Сергей
Генерал ВВС США Майк Минихан поставил задачу перед подчиненными до конца февраля доложить о мерах подготовке к боевым действиям с КНР. С этой целью он разослал служебные записки всем своим подчиненным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC".
США и Китай. Фото: из открытых источников
По мнению американского военачальника, Пекин может воспользоваться ситуацией с президентскими выборами в Тайване и США, запланированными на 2024 год. Америка будет "отвлечена", и у главы КНР Си Цзиньпина появится возможность установить контроль над Тайванем.
Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтону стало известно, что китайские компании дают РФ нелетальное оружие, которое та в свою очередь использует в войне против Украины. Именно поэтому Белый дом уже связался с китайскими властями, озвучил свои возражения и предупредил о последствиях.
Также издание "Комментарии" сообщало – Китай открыто выступил против поставок Западом оружия Украине, что может привести к еще более кровопролитной войне и новой эскалации: в Киеве сразу же ответили.
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Ермаков
сегодня, 13:29
Войны США - Китай не будет, руководство этих стран в пониманием относится к вопросу опасности войны для всех.
Ігор
сегодня, 12:18
Чудово! Маразм Байден по всьому світу запалив вогонь. Якщо Путін не скористається можливістю створити другий фронт проти нахабних демократів, то він повне Зе.