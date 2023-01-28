В США началась подготовка к войне с Китаем, которая возможна в 2025 году, – NBC

Генерал ВВС США Майк Минихан поставил задачу перед подчиненными до конца февраля доложить о мерах подготовке к боевым действиям с КНР. С этой целью он разослал служебные записки всем своим подчиненным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC".

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что я буду сражаться в 2025 году", — сказал генерал Майк Минихан в служебной записке, разосланной офицерам, которыми он командует, и полученной "NBC News".

По мнению американского военачальника, Пекин может воспользоваться ситуацией с президентскими выборами в Тайване и США, запланированными на 2024 год. Америка будет "отвлечена", и у главы КНР Си Цзиньпина появится возможность установить контроль над Тайванем.

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