В США начались массовые увольнения сотрудников нацразведки: детали

В США разгорается масштабный кадровый кризис в разведывательном сообществе после назначения Билла Пулте исполняющим обязанности главы Национальной разведки. Как сообщает CNN, новый руководитель ведомства с первых дней начал радикальную реорганизацию структуры, которая уже сопровождается первыми массовыми увольнениями.

США. Фото: из открытых источников

По данным источников, Пулте появился на рабочем месте раньше официального вступления в должность, что застало врасплох уходящую главу ведомства Тулси Габбард. Одним из первых его шагов стал запрос полного списка сотрудников с детализированными оценками их эффективности. Этот документ, по информации нескольких собеседников CNN, может быть использован для подготовки масштабного сокращения персонала.

Особенно сильные последствия ожидаются для Национального контртеррористического центра (NCTC) и Национального центра контрразведки и безопасности – структур, созданных после терактов 11 сентября и отвечающих за предотвращение угроз национального уровня.

Уже в понедельник начались первые увольнения, которые последовали вскоре после того, как представители Демократической партии в комитетах по разведке Конгресса направили Пулте официальное письмо с предупреждением о рисках подобных шагов. Сенатор Марк Уорнер и конгрессмен Джим Хаймс выразили обеспокоенность тем, что резкое сокращение штата может подорвать эффективность ключевых служб безопасности.

В своем обращении они подчеркнули, что после уже проведенных сокращений в 2025 году новая волна увольнений способна критически ослабить систему защиты страны. По их словам, структура, созданная для предотвращения террористических атак, не может быть ослаблена без угрозы национальной безопасности.

Отдельно законодатели поставили под сомнение компетентность решений нового руководителя, заявив, что за столь короткий срок невозможно сформировать объективную картину необходимой реорганизации разведывательного аппарата без риска стратегических ошибок.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп пошел в атаку на союзников: сразу две страны оказались под ударом Белого дома.



