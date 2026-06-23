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У США почалися масові звільнення працівників нацрозвідки: деталі

Глава нацрозвідки Пулте запускає масштабні скорочення - демократи попереджають про ризики безпеки США

23 червня 2026, 11:13
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Кравцев Сергей

У США розгорається масштабна кадрова криза у розвідувальному співтоваристві після призначення Білла Пулте виконувачем обов'язків голови Національної розвідки. Як повідомляє CNN, новий керівник відомства з перших днів розпочав радикальну реорганізацію структури, яка вже супроводжується першими масовими звільненнями.

У США почалися масові звільнення працівників нацрозвідки: деталі

США. Фото: із відкритих джерел

За даними джерел, Пулте з'явився на робочому місці раніше офіційного вступу на посаду, що застало зненацька голову відомства Тулсі Габбард. Одним із перших його кроків став запит повного списку співробітників із деталізованими оцінками їхньої ефективності. Цей документ, за інформацією кількох співрозмовників CNN, можна використовуватиме підготовки масштабного скорочення персоналу.

Особливо сильні наслідки очікуються для Національного контртерористичного центру (NCTC) та Національного центру контррозвідки та безпеки – структур, створених після терактів 11 вересня та відповідальних за запобігання загрозам національного рівня.

Вже в понеділок розпочалися перші звільнення, які відбулися невдовзі після того, як представники Демократичної партії в комітетах з розвідки Конгресу направили Пулті офіційний лист із попередженням про ризики подібних кроків. Сенатор Марк Уорнер та конгресмен Джим Хаймс висловили стурбованість тим, що різке скорочення штату може підірвати ефективність ключових служб безпеки.

У своєму зверненні вони наголосили, що після вже проведених скорочень у 2025 році нова хвиля звільнень здатна критично послабити систему захисту країни. За їхніми словами, структура, створена для запобігання терористичним атакам, не може бути ослаблена без загрози національній безпеці.

Окремо законодавці поставили під сумнів компетентність рішень нового керівника, заявивши, що за короткий термін неможливо сформувати об'єктивну картину необхідної реорганізації розвідувального апарату без ризику стратегічних помилок.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/06/22/politics/odni-firings-underway-bill-pulte
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