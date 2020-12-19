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В США насильник получил почти 900 лет тюрьмы

Калифорнийский насильник более 15 лет терроризировал местных жителей

сегодня, 14:45
Автор:

Сергей Медведев

Серийный насильник, который более пятнадцати лет терроризировал жителей штата Калифорния, наконец-то получил судебный приговор. Согласно решению суда, остаток своих дней знаменитый преступник остаток своих дней проведет за решеткой. Насильник, известный как  NorCal, получил своего рода рекордное наказание — судьи приговорили его к 897 годам тюремного заключения.

В США насильник получил почти 900 лет тюрьмы

Насильник удостоился рекордного тюремного срока

Окружная прокуратура Сакраменто сообщает, что Уоллера признали виновным в  преступлениях, включая похищение, насильственное изнасилование, оральные совокупления, гомосексуализм и проч.

В вердикте, который вынесли присяжные, его признали виновным по 46 пунктам. Серия нападений произошла  в период с 1991 по 2006 год на девятерых женщин, каждая из которых давала показания в ходе многолетнего поиска справедливости.

Как отмечают детективы, которые расследовали дело Уоллера, в большинстве случаев он совершал нападения по ночам, врывался в дома, связывал своих жертв и насиловал их. В некоторых случаях преступник отводил женщин к банкоматам, где завладевал денежными средствами путем угроз и насилия.

Как сообщал портал "Комментарии", французский министр внутренних дел Жеральд Дарманин был вновь допрошен по делу об изнасиловании Софи Паттерсон-Спатц, которое два года назад суд отклонил. Этим летом дело снова было возобновлено.

В 2018 году девушка обвинила Жеральда Дарманина в сексуальных домогательствах и в изнасиловании. По её словам, в ноябре 2009 года после совместного ужина в клубе она отправилась с министром в номер отеля. Софи собиралась попросить знакомого пересмотреть приговор, вынесенный ей в 2004 году за шантаж бывшего парня. На то время Жеральд возглавлял юридический отдел, и девушка рассчитывала на его помощь. Однако все вышло не так, как она себе представляла.  Стоит отметить, что власти тогда поддержали Дарманина.
 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/18/us/norcal-rapist-roy-waller-sentenced-trnd/index.html
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