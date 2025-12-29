В США назвали цели России на войне: не противоречат ли они мирному плану Трампа

Рубрики
Последние заявления руководства России свидетельствуют о глубоких разногласиях между реальными военными целями Кремля и мирным планом, продвигаемым президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), проанализировавшем риторику российских чиновников в конце года.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Аналитики отмечают, что Москва последовательно исключает ключевые элементы, которые Трамп называет основой возможного прекращения войны. В частности, Кремль не принимает никаких европейских гарантий безопасности для Украины и настаивает на радикальном ограничении роли НАТО, включая прекращение его расширения.
В ISW обращают внимание и на заявления помощника российского диктатора Юрия Ушакова, который сообщил, что Владимир Путин во время разговора с Трампом настаивал на соблюдении договоренностей, якобы достигнутых на саммите на Аляске в августе 2025 года. По утверждению российской стороны эти принципы основываются на речи Путина за июнь 2024 года, где он фактически требовал капитуляции Украины и принятия условий России Западом.
