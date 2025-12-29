В США назвали цели России на войне: не противоречат ли они мирному плану Трампа

Последние заявления руководства России свидетельствуют о глубоких разногласиях между реальными военными целями Кремля и мирным планом, продвигаемым президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), проанализировавшем риторику российских чиновников в конце года.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что Москва последовательно исключает ключевые элементы, которые Трамп называет основой возможного прекращения войны. В частности, Кремль не принимает никаких европейских гарантий безопасности для Украины и настаивает на радикальном ограничении роли НАТО, включая прекращение его расширения.

В ISW обращают внимание и на заявления помощника российского диктатора Юрия Ушакова, который сообщил, что Владимир Путин во время разговора с Трампом настаивал на соблюдении договоренностей, якобы достигнутых на саммите на Аляске в августе 2025 года. По утверждению российской стороны эти принципы основываются на речи Путина за июнь 2024 года, где он фактически требовал капитуляции Украины и принятия условий России Западом.

" Заявления Кремля демонстрируют, что цели России в Украине превышают территориальные требования, такие как захват Донецкой области, и что мирное соглашение, не учитывающее российские требования к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Россию и не приведет к продолжительному миру, который может нормализовать российско-европейские или американо-российские отношения", — заключают аналитики ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал предупреждение. Что будет, если мирный план по Украине провалится.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассмеялся после этих слов Трампа о Путине и Украине.