У США назвали цілі Росії на війні: чи не суперечать вони мирному плану Трампа

Останні заяви керівництва Росії свідчать про глибокі розбіжності між реальними воєнними цілями Кремля та мирним планом, який просуває президент США Дональд Трамп. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував риторику російських посадовців наприкінці року.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Москва послідовно відкидає ключові елементи, які Трамп називає основою можливого припинення війни. Зокрема, Кремль не приймає жодних європейських гарантій безпеки для України та наполягає на радикальному обмеженні ролі НАТО, включно з припиненням його розширення.

В ISW звертають увагу і на заяви помічника російського диктатора Юрія Ушакова, який повідомив, що Володимир Путін під час розмови з Трампом наполягав на дотриманні домовленостей, нібито досягнутих на саміті на Алясці у серпні 2025 року. За твердженням російської сторони, ці принципи ґрунтуються на промові Путіна за червень 2024 року, де він фактично вимагав капітуляції України та прийняття умов Росії Заходом.

"Заяви Кремля демонструють, що цілі Росії в Україні перевищують територіальні вимоги, такі як захоплення Донецької області, і що мирна угода, яка не враховує російські вимоги до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Росію та не призведе до тривалого миру, який може нормалізувати російсько-європейські або американо-російські відносини", — підсумовують аналітики ISW.

