В США назвали главную угрозу "мирных предложений" Китая для Украины

Официальный Вашингтон заявил, что не примет "мирных предложений" Китая или других стран, в которых могут содержаться пункты, выполнение которых станет подогреванием России. В частности, нельзя позволить Москве подготовиться, чтобы снова атаковать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Госдепа Веданта Пателя во время брифинга.

США. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа прокомментировал приглашение президента Владимира Зеленского для лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Патель заявил, что США приветствуют любую страну, которая "может сыграть конструктивную роль".

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При этом представитель Госдепа высказался о так называемом "мирном плане" Китая для Украины.

"Важно помнить, что, когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном итоге зависит от Украины", — отметил он.

Патель подчеркнул, что США не примут "мирные предложения" ни одной из стран, которые позволят России собрать силы и подготовиться к новому нападению на Украину.

Отметим, в Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны. Свое мнение высказал президент Зеленский, главы Франции и Беларуси собираются вскоре посетить КНР, судя по всему, так же с прицелом убедить Пекин занять более четкую позицию (правда, у Макрона и Лукашенко тут, похоже, разные задачи). В свою очередь, США предупреждают Китай, не желающий открыто осуждать российскую агрессию, о неизбежной ответственности, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. О чем говорит китайский ход в этой войне? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



