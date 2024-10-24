По оценке разведки США и Пентагона, разрешение Украине на дальнобойные удары по территории России может повлечь больше проблем, чем преимуществ, поэтому изменения в политике не предполагаются. Об этом сообщил представитель администрации президента Джо Байдена в интервью Fox News.

США и Украина

В частности, должностное лицо отметил, что по выводам разведки и Министерства обороны США, такие удары не повлияют на стратегическое развитие событий и не изменят течение войны.

Одной из причин является то, что более 90% российских самолетов были якобы перемещены за пределы радиуса действия ракет ATACMS, который составляет 300 километров. Кроме того, Украина имеет ограниченное количество таких ракет, а американские запасы тоже почти иссякли.

Чиновник также подчеркнул, что Россия как ядерное государство способна на опасные действия как в отношении Украины, так и США, намекая на возможные диверсии, о которых стало известно в последнее время.

"Было бы безответственно игнорировать потенциальные действия России", — подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что эскалационные риски – не единственный фактор, влияющий на решение администрации Байдена. По прогнозам американской разведки, в случае изменения политики, Россия просто переместит свои средства за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Украина настаивает, что дальнобойные ракеты могут помешать использованию Россией управляемых авиационных бомб, и некоторые американские законодатели давят на Байдена расширение ракетного потенциала для Киева.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине уже неоднократно опровергали все "предостережения" и оправдание США. Более того, подвергли сокрушительной критике главу Пентагона Ллойда Остина.



