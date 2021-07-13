В США прямо на входе в тюрьму расстреляли рэпера: получил 64 пулевых ранения

В Соединённых Штатах Америки музыканта расстреляли на выходе из тюрьмы. Об этом сообщает The New York Post.

В США расстреляли рэпера. Фото: The New York Post

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Чикаго. 31-летний рэп-исполнитель Лондре Сильвестр был изрешечен пулями прямо на выходе из тюрьмы.

Исполнителю установили браслет на ногу для слежения, а затем выпустили под залог, однако на улице его ожидала засада. Злоумышленники вышли из нескольких припаркованных автомобилей и открыли огонь по Лондре. В тело рэпера попало 64 пули. Все попадания в основном пришлись на голову и грудь. Нападавшим удалось скрыться с места событий.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. Его смерть констатировали в больнице.

Также ранены были еще несколько человек, которые находились рядом с Лондре: 60-летняя женщина, внесшая за него залог, и сотрудница тюрьмы.

Лондре Сильвестр известный под творческим псевдонимом - KTS Dre отбывал тюремное наказание за нарушение правил досрочного освобождения, после того как его обвинили в хранении оружия в 2020 году.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Нидерландов расстреляли криминального журналиста. В мужчину выстрелили не менее пяти раз. После совершения преступления злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Правоохранители устанавливают личность нападавшего. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском городе Эль-Пасо, что в штате Техас произошла стрельба в популярном месте для отдыха. В результате инцидента погиб 21-летний парень.

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