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Главная Новости Мир США В США прямо на входе в тюрьму расстреляли рэпера: получил 64 пулевых ранения
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В США прямо на входе в тюрьму расстреляли рэпера: получил 64 пулевых ранения

В мужчину выпустили шестьдесят четыре пули

сегодня, 14:16
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки музыканта расстреляли на выходе из тюрьмы. Об этом сообщает The New York Post. 

В США прямо на входе в тюрьму расстреляли рэпера: получил 64 пулевых ранения

В США расстреляли рэпера. Фото: The New York Post

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Чикаго. 31-летний рэп-исполнитель Лондре Сильвестр был изрешечен пулями прямо на выходе из тюрьмы. 

Исполнителю установили браслет на ногу для слежения, а затем выпустили под залог, однако на улице его ожидала засада. Злоумышленники вышли из нескольких припаркованных автомобилей и открыли огонь по Лондре. В тело рэпера попало 64 пули. Все попадания в основном пришлись на голову и грудь. Нападавшим удалось скрыться с места событий. 

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. Его смерть констатировали в больнице. 

Также ранены были еще несколько человек, которые находились рядом с Лондре: 60-летняя женщина, внесшая за него залог, и сотрудница тюрьмы. 

Лондре Сильвестр известный под творческим псевдонимом - KTS Dre отбывал тюремное наказание за нарушение правил досрочного освобождения, после того как его обвинили в хранении оружия в 2020 году. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Нидерландов расстреляли криминального журналиста. В мужчину выстрелили не менее пяти раз. После совершения преступления злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Правоохранители устанавливают личность нападавшего. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском городе Эль-Пасо, что в штате Техас произошла стрельба в популярном месте для отдыха. В результате инцидента погиб 21-летний парень. 


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Источник: https://nypost.com/2021/07/13/rapper-gunned-down-outside-chicago-jail-shot-64-times/
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