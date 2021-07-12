В США произошла стрельба в популярном месте для отдыха: есть погибшие (ФОТО)

В американском городе Эль-Пасо, что в штате Техас, произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание El Paso Times.

В США в результате стрельбы погиб человек. Фото: El Paso Times

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 11 июля, в пустыне неподалеку от студенческого центра и школьного спортивного комплекса. Данное место является популярным среди несовершеннолетни, которые приезжают туда для вечеринок и распития алкогольных напитков.

На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Ими были обнаружено пятеро человек, получивших тяжелые огнестрельные ранения, а также тело убитого молодого человека. Сообщается, что погибшему был 21 год.

На данный момент стражи порядка выясняют мотивы преступления. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы прибывшими на место событий медиками.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки посреди улицы произошла перестрелка на автозаправке. В городе под названием Форт-Уэрт между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Как стало известно, в результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, которую сбил автомобиль, когда она убегала с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в американском городе Хьюстон, что в Техасе произошла стрельба в одном из заведений океанариума. На место преступления поспешили сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили бездыханные тела двух мужчин и женщину получившую огнестрельное ранение. Стражи порядка устанавливают причину конфликта. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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