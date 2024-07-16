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В США обеспокоены из-за войны в Украине: что происходит между РФ и Китаем

Китай может получать информацию об американском оружии, применяемом в ходе войны в Украине.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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В США выразили обеспокоенность тем, что Россия может передавать Китаю данные об американском вооружении, которое используется на войне в Украине. Двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть подробности этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

В США обеспокоены из-за войны в Украине: что происходит между РФ и Китаем

США обеспокоены сотрудничеством России и Китая. Фото из открытых источников

Глава комитета от республиканцев Джон Муленаар и высокопоставленный демократ Раджа Кришнамурти написали письмо в Белый дом. В нем американские чиновники указывают на "тревожные уровни российской адаптации" к некоторым видам американского оружия, подрывающим обороноспособность США. Кроме того, эта информация может попасть в Китай, оказывающий поддержку военной промышленности РФ.

"Мы должны предусмотреть и действительно действовать исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений", — говорится в письме в Белый дом.

Муленаар и Кришнамурти призвали Белый дом оценить способность России противостоять американскому оружию, присутствующему на войне в Украине, а также насколько Кремль делится этими "достижениями" с Китаем.

Отметим, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса назвали Китай "решающим фактором" военных усилий России, указав на "безграничное" партнерство Пекина с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай резко негативно отреагировал на декларацию НАТО по итогам саммита в Вашингтоне.

Также "Комментарии" писали о том, что в Белом доме заявили, что Китай снабжает 90% микросхем в РФ, а также 70% станков, которые можно использовать для изготовления оружия для войны в Украине.




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Источник: https://www.reuters.com/world/white-house-should-disclose-whether-russia-sharing-us-weapons-insight-with-china-2024-07-15/
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