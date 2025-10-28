logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В США обвинили Венгрию и еще две страны в финансировании Путина

Линдси Грэм подверг критике Венгрию, Турцию и Словакию за покупку российской нефти, заявив, что эти страны фактически финансируют войну Путина против Украины.

28 октября 2025, 17:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республиканец Линдси Грэм резко высказался по отношению к европейским странам, которые продолжают покупать российскую нефть. По его словам, эти страны фактически финансируют войну против Украины, поддерживая способность Кремля продолжать агрессию.

В США обвинили Венгрию и еще две страны в финансировании Путина

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в сообщении на платформе X заявил, что аргументы Кремля о "качественном продукте по хорошей цене" циничны. Американский политик подчеркнул, что доходы от продажи нефти напрямую поддерживают военную машину Путина.

"Продукт, который предлагает Россия, и получаемые ею доходы подпитывают способность Путина убивать невинных украинцев и увековечивают кровопролитие в Украине. Покупка российской нефти — это невыгодное бизнес-соглашение. Это финансирование терроризма, смерти и разрушений", — пишет Грэм.

Линдси Грэм отдельно обратился к Венгрии, Турции и Словакии, которые, по его словам, продолжают покупать или перепродавать российские энергоресурсы, не поддерживая западные ограничения.

"К Венгрии, Турции и Словакии: если вы думаете, что мы не следим за вашими усилиями по подрыву санкций США в отношении российской нефти, вы ошибаетесь", — добавил Грэм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Линдси Грэм рассказал, как нажать на Владимира Путина и заставить Россию к миру в Украине. По его словам, российскому диктатору придет конец, когда Китай и другие страны откажутся покупать российскую нефть.

Также "Комментарии" писали, что в США сообщили неприятные новости для Венгрии. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер опроверг заявления Будапешта, что Венгрия получит поблажки от США по отношению к российской нефти.



Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1983182784559554694
