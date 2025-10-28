В США обвинили Венгрию и еще две страны в финансировании Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм резко высказался по отношению к европейским странам, которые продолжают покупать российскую нефть. По его словам, эти страны фактически финансируют войну против Украины, поддерживая способность Кремля продолжать агрессию.

Линдси Грэм.

Линдси Грэм в сообщении на платформе X заявил, что аргументы Кремля о "качественном продукте по хорошей цене" циничны. Американский политик подчеркнул, что доходы от продажи нефти напрямую поддерживают военную машину Путина.

"Продукт, который предлагает Россия, и получаемые ею доходы подпитывают способность Путина убивать невинных украинцев и увековечивают кровопролитие в Украине. Покупка российской нефти — это невыгодное бизнес-соглашение. Это финансирование терроризма, смерти и разрушений", — пишет Грэм.

Линдси Грэм отдельно обратился к Венгрии, Турции и Словакии, которые, по его словам, продолжают покупать или перепродавать российские энергоресурсы, не поддерживая западные ограничения.

"К Венгрии, Турции и Словакии: если вы думаете, что мы не следим за вашими усилиями по подрыву санкций США в отношении российской нефти, вы ошибаетесь", — добавил Грэм.

