У США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко висловився щодо європейських країн, які продовжують купувати російську нафту. За його словами, ці країни фактично фінансують війну проти України, підтримуючи здатність Кремля продовжувати агресію.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем у дописі на платформі X заявив, що аргументи Кремля про "якісний продукт за гарною ціною" є цинічними. Американський політик наголосив, що прибутки від продажу нафти безпосередньо підтримують військову машину Путіна.

"Продукт, який пропонує Росія, і доходи, які вона отримує, підживлюють здатність Путіна вбивати невинних українців і увічнюють кровопролиття в Україні. Купівля російської нафти — це невигідна бізнес-угода. Це фінансування тероризму, смерті та руйнувань", — пише Грем.

Ліндсі Грем окремо звернувся до Угорщини, Туреччини та Словаччини, які, за його словами, продовжують купувати або перепродавати російські енергоресурси не підтримуючи західні обмеження.

"До Угорщини, Туреччини та Словаччини: якщо ви думаєте, що ми не стежимо за вашими зусиллями щодо підриву санкцій США щодо російської нафти, ви помиляєтеся", — додав Грем.

