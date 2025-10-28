logo_ukra

У США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна
НОВИНИ

У США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна

Ліндсі Грем розкритикував Угорщину, Туреччину та Словаччину за купівлю російської нафти, заявивши, що ці країни фактично фінансують війну Путіна проти України.

28 жовтня 2025, 17:40 comments1339
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко висловився щодо європейських країн, які продовжують купувати російську нафту. За його словами, ці країни фактично фінансують війну проти України, підтримуючи здатність Кремля продовжувати агресію.

У США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем у дописі на платформі X заявив, що аргументи Кремля про "якісний продукт за гарною ціною" є цинічними. Американський політик наголосив, що прибутки від продажу нафти безпосередньо підтримують військову машину Путіна.

"Продукт, який пропонує Росія, і доходи, які вона отримує, підживлюють здатність Путіна вбивати невинних українців і увічнюють кровопролиття в Україні. Купівля російської нафти — це невигідна бізнес-угода. Це фінансування тероризму, смерті та руйнувань", — пише Грем.

Ліндсі Грем окремо звернувся до Угорщини, Туреччини та Словаччини, які, за його словами, продовжують купувати або перепродавати російські енергоресурси не підтримуючи західні обмеження.

"До Угорщини, Туреччини та Словаччини: якщо ви думаєте, що ми не стежимо за вашими зусиллями щодо підриву санкцій США щодо російської нафти, ви помиляєтеся", — додав Грем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ліндсі Грем розповів, як натиснути на Володимира Путіна та змусити Росію до миру в Україні. За його словами, російському диктатору настане кінець, коли Китай та інші країни відмовляться купувати російську нафту.

Також "Коментарі" писали, що у США повідомили неприємні новини для Угорщини. Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер спростував заяви Будапешта, що Угорщина отримає поблажки від США щодо російської нафти.



Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1983182784559554694
