logo

BTC/USD

28345.11

ETH/USD

1781.81

LTC/USD

79.99

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США объяснили истинную причину, почему Китаю нужна Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

В США объяснили истинную причину, почему Китаю нужна Россия

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал единственную истинную причину, почему Китай поддерживает Россию

сегодня, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что Китай не хочет, чтобы Российская Федерация потерпела поражение в Украине. Руководство КНР видит в Путине надежного союзника против Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MSNBC.

В США объяснили истинную причину, почему Китаю нужна Россия

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время телеэфира на MSNBC Джон Кирби отметил, что Китай стремится к скорейшему окончанию войны, однако не хочет, чтобы Россия проиграла Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме называет единственную причину, почему Си Цзиньпин поддерживает связь с российским диктатором Владимиром Путиным.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они видят Россию как практический фактор ослабления американского лидерства в других частях света", — сказал Джон Кирби и добавил, что "это единственная причина, почему отношения сохраняются такими, какие они есть".

Представитель Белого дома заверил, что США не видят переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая как сильный союз между двумя странами.

"Мы не рассматриваем эту дискуссию или растущее сближение двух стран как нечто большее, чем брак по расчету", — говорит Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, пять главных выводов переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Кроме того, эксперты назвали, какую позицию занимает Китай в переговорах с Россией. Также стала известна официальная позиция Китая по поводу визита Си в Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" сообщали, что Владимир Пуитн получил предложение от Си Цзиньпина. Лидер КНР пригласил российского диктатора в Китай.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/john-kirby-putin-needs-xi-because-he-s-running-out-of-ammunition-165939269580
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!