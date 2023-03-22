В США объяснили истинную причину, почему Китаю нужна Россия

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что Китай не хочет, чтобы Российская Федерация потерпела поражение в Украине. Руководство КНР видит в Путине надежного союзника против Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MSNBC.



Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время телеэфира на MSNBC Джон Кирби отметил, что Китай стремится к скорейшему окончанию войны, однако не хочет, чтобы Россия проиграла Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме называет единственную причину, почему Си Цзиньпин поддерживает связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Они видят Россию как практический фактор ослабления американского лидерства в других частях света", — сказал Джон Кирби и добавил, что "это единственная причина, почему отношения сохраняются такими, какие они есть".

Представитель Белого дома заверил, что США не видят переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая как сильный союз между двумя странами.

"Мы не рассматриваем эту дискуссию или растущее сближение двух стран как нечто большее, чем брак по расчету", — говорит Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, пять главных выводов переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Кроме того, эксперты назвали, какую позицию занимает Китай в переговорах с Россией. Также стала известна официальная позиция Китая по поводу визита Си в Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" сообщали, что Владимир Пуитн получил предложение от Си Цзиньпина. Лидер КНР пригласил российского диктатора в Китай.



