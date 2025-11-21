В США объяснили, почему будут давить на Украину и РФ со сроками одобрения мирного плана

Официальный Вашингтон считает, что подписание мирного соглашения, которое разрабатывает Белый дом, должно быть срочным из-за ситуации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в беседе с журналистами заявил высокопоставленный чиновник, который общался на условиях анонимности.

США. Фото: из открытых источников

Источник, объяснявший позицию США, подчеркнул, что Трамп требует как можно более быстрого заключения договора. Собеседник подчеркнул, что это нужно трактовать буквально.

"Когда я говорю об агрессивных сроках, я имею в виду агрессивные сроки на условиях Трампа. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее", – пояснил представитель американской власти.

Также собеседник высказал мнение, что даже прогнозное время подписания договора "за пару недель" является завышенным.

"Я бы сказал, что актуальность этого вопроса – сейчас. Именно сейчас. Он актуален из-за энергетической ситуации в Украине. Это актуально с учетом того, что нужно украинцам этой зимой. Это актуально с учетом ведения войны", – пояснил источник мотивацию скорейшего подписания.

При этом в разговоре с собеседником не говорилось, что речь идет о трехстороннем подписании мирного договора, поэтому не исключены другие форматы.

Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.



