В США объяснили, почему будут давить на Украину и РФ со сроками одобрения мирного плана

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон считает, что подписание мирного соглашения, которое разрабатывает Белый дом, должно быть срочным из-за ситуации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в беседе с журналистами заявил высокопоставленный чиновник, который общался на условиях анонимности.
США. Фото: из открытых источников
Источник, объяснявший позицию США, подчеркнул, что Трамп требует как можно более быстрого заключения договора. Собеседник подчеркнул, что это нужно трактовать буквально.
Также собеседник высказал мнение, что даже прогнозное время подписания договора "за пару недель" является завышенным.
При этом в разговоре с собеседником не говорилось, что речь идет о трехстороннем подписании мирного договора, поэтому не исключены другие форматы.
Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.