У США пояснили, чому тиснуть на Україну та РФ з термінами схвалення мирного плану

Офіційний Вашингтон вважає, що підписання мирної угоди, яку розробляє Білий дім, має бути терміновим через ситуацію в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це у розмові з журналістами заявив високопосадовець, який спілкувався на умовах анонімності.

Джерело, яке пояснювало позицію США, підкреслило, що Трамп вимагає якнайшвидшого укладання договору. Співрозмовник наголосив, що це потрібно трактувати буквально.

"Коли я говорю про агресивні терміни, я маю на увазі агресивні терміни на умовах Трампа. Це означає прямо зараз, це означає якнайшвидше", — пояснив представник американської влади.

Також співрозмовник висловив думку, що навіть прогнозний час підписання договору за пару тижнів є завищеним.

"Я сказав би, що актуальність цього питання – зараз. Саме зараз. Він актуальний через енергетичну ситуацію в Україні. Це актуально з урахуванням того, що потрібно українцям цієї зими. Це актуально з урахуванням ведення війни", – пояснило джерело мотивацію якнайшвидшого підписання.

При цьому у розмові зі співрозмовником не йшлося, що йдеться про тристороннє підписання мирного договору, тому не виключено інших форматів.

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.



