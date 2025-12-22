У США пояснили, чому видалили фото Трампа з файлів Епштейна

Міністерство юстиції США відреагувало на скандал пов’язаний з видаленням фотографій з так званих "файлів Епштейна", серед яких було зображення президента Дональда Трампа. У відомстві запевняють, що рішення не мало жодного політичного підтексту й було пов’язане виключно з міркуваннями захисту можливих жертв.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив у ефірі NBC, що фото було знято з публічного доступу через побоювання щодо жінок, зображених на ньому.

"Це не має нічого спільного з президентом Трампом", — сказав Бланш вказуючи, що на фото могли бути ймовірні жертви у справі Епштейна.

Фото з Трампом, яке було видалено з сайту Мін'юсту

У Міністерстві юстиції пояснили, що після публікації матеріалів почали надходити звернення від осіб, які називали себе постраждалими у справі Джеффрі Епштейна, а також від їхніх адвокатів. Вони вимагали вилучення окремих матеріалів, які могли містити чутливу інформацію.

"Через надмірну обережність матеріали тимчасово знімаються з доступу для повторного перегляду й будуть оприлюднені знову з відповідними редагуваннями, якщо вони дійсно необхідні згідно із законом", — зазначили в Мін’юсті.

Згодом відомство повідомило, що окремо перевірило фотографію з Дональдом Трампом. Перевірка не виявила жодних доказів того, що на фото є жертви у справі Епштейна. У результаті фото було повернуто до бази даних без будь-яких змін чи редагувань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з сайту Мін'юсту без пояснень зникли фото Трампа у справі Епштейна. Це сталося менш ніж за добу після їхньої публікації.

Також "Коментарі" писали, що в скандальних файлах Епштейна згадується колишній президент України.