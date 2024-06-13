В США объяснили слова Байдена о "мире в Украине без членства НАТО"

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, комментируя недавнее заявление американского президента Джо Байдена, заявила, что позиция Вашингтона относительно членства Украины в Альянсе не изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом она сказала во время онлайн-брифинга.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В интервью TIME, опубликованном на прошлой неделе, президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.

Как отметила Смит, лидеры НАТО подтвердили в прошлом году, что Украина станет членом Альянса.

"Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы соответствовать критериям и внедрять реформы, которые необходимы для членства в НАТО", – добавила она.

Американский посол подчеркнула, что Украина совместно с союзниками работает над внедрением необходимых реформ, и в США приветствуют прогресс Киева в этом направлении.

"Итак, цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы много будем говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине", – подытожила Смит.

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