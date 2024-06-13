В США объяснили слова Байдена о "мире в Украине без членства НАТО"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, комментируя недавнее заявление американского президента Джо Байдена, заявила, что позиция Вашингтона относительно членства Украины в Альянсе не изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом она сказала во время онлайн-брифинга.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В интервью TIME, опубликованном на прошлой неделе, президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым.
Как отметила Смит, лидеры НАТО подтвердили в прошлом году, что Украина станет членом Альянса.
Американский посол подчеркнула, что Украина совместно с союзниками работает над внедрением необходимых реформ, и в США приветствуют прогресс Киева в этом направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО не все за скоординированный подход к поддержке Украины: кто против.
Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг назвал страну НАТО, которая никак не будет участвовать в помощи Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!