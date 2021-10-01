В США объявили 23 вида животных вымершими

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) объявила 23 вида животных вымершими. Об этом сообщает BBC.

Белоклювый дятел - фото из открытых источников





В списке — 11 птиц, один вид летучих мышей, два вида рыб, одно растение, а также 8 видов мидий. До этого у FWS сообщили, что приняли решение после "детального анализа научных данных об этих видах".



"Каждый представитель из этих 23 видов — огромная потеря для природного наследия нашей страны и глобального биологического разнообразия. Это очередное напоминание нам о том, что вымирание — следствие изменений в окружающей среде, которые спровоцировала человек ", — пояснила Бриджит Фэйхи, представительница организации.





В списке вымерших видов — белоклювый дятел. Ранее он был представителем крупнейших дятлов на территории США. Однако, в последний раз его видели в штате Луизиана в 1944 году. В 1967 году их добавили в список видов, находящихся на грани вымирания. Еще одна птица, которого объявили видом, вымер — белоголовый певун. Их не видели с 1967 года. Также в списке есть экзотические птицы, жившие на гавайских островах. Это гуамська летучая лисица (остров Гуам).





Напомним, два льва в сафари-парке Этава в северном индийском штате Уттар-Прадеш дали положительный результат на COVID-19. Об этом пишет CNN. Образцы были отправлены на испытания после того, как у обоих львов обнаружили высокую температуру. Власти штата отмечают, что животные во время болезни находились в стабильном состоянии и за их здоровьем регулярно следил. Стоит отметить, что в начале этой недели заражение коронавирусом диагностировали у восьми львов в зоологическом парке Неру в Хайдарабаде. Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Индии ранее заявило, что, основываясь на опыте с другими животными зоопарка, которые также дали положительный результат на COVID-19 по всему миру, нет никаких фактических доказательств того, что животные могут передавать эту болезнь людям в дальнейшем.

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