В США оценили перспективу войны с Россией

Война, которую ведёт сегодня Кремль против Украины – это предел возможностей нынешней российской армии. Следовательно, угрозы, которые мы систематически слышим от Москвы в адрес западных стран – это всего лишь блеф, на который, к большому сожалению, повёлся президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Times Radio высказал бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон.

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

Неготовность Администрации Байдена снимать запрет на удары американским оружием по территории РФ Болтон называет проявлением "абсолютно нестратегического подхода" в отношении войны в Украине, который демонстрирует администрация Байдена в течение двух с половиной лет.

"Россия их постоянно сдерживает из-за этой угрозы более широкой войны, на которую Россия не способна. Несмотря на то, что мы не смогли сдержать российское нападение в феврале 2022 года, россияне сдержали нас от помощи Украине и тщательной систематической стратегии, которая могла бы привести эту войну в совсем другую точку, чем сейчас", — сказал политик.

Болтон заявил, что для войны против НАТО у России просто нет свободных армейских подразделений — если бы такие были, то их бы бросили на фронт в Украине, где Россия в течение двух лет демонстрирует "жалкие показатели" территориального продвижения.

Что касается угрозы потенциального использования ядерного оружия, то, по словам Болтона, американская разведка показала, что Россия ни разу не приводила в боеготовность свои ядерные силы в те моменты, когда Путин в очередной раз начинал пугать мир ядерным апокалипсисом.

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