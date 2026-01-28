logo

В США от мороза начали "взрываться" деревья: что известно о необычном явлении (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США от мороза начали "взрываться" деревья: что известно о необычном явлении (ВИДЕО)

Действительно ли деревья "взрываются" в США и Канаде и насколько это опасно.

28 января 2026, 08:55
Автор:
В январе значительная часть Канады и севера США оказалась под влиянием полярного вихря, температура опускалась ниже 20 градусов, а иногда достигала 40 градусов мороза. На фоне перебоев с электроснабжением и транспортного коллапса в соцсетях распространились видео со "взрывающимися" деревьями. Объясняем, что стоит за удивительным явлением.

В США от мороза начали "взрываться" деревья: что известно о необычном явлении (ВИДЕО)

Действительно ли деревья взрываются от сильных морозов. Фото из открытых источников

При резком похолодании на деревьях могут образовываться "морозные трещины", обычно это вертикальные расколы ствола. Как объясняют в Департаменте природных ресурсов Миннесоты, когда температура стремительно падает, вода и сок в тканях дерева быстро замерзают и расширяются, создавая внутреннее давление. В определенных условиях кора не выдерживает и раскалывается с громким треском, который может напоминать выстрел.

В США от мороза начали ”взрываться” деревья: что известно о необычном явлении (ВИДЕО) - фото 2

Повреждение дерева из-за сильного мороза

Деревья с тонкой корой, такие как клены и березы, могут быть более уязвимыми, но повреждения редко бывают смертельными для растения. Однако распространенные в соцсетях видео, якобы показывающие "взрывающиеся деревья", на самом деле были сгенерированы искусственным интеллектом.

"На самом деле они не взрываются, по крайней мере, не так, как это следует из этой фразы", — объяснил профессор и специалист по физиологии деревьев в Вирджинском политехническом институте Джон Сейлер.

То есть деревья не могут взрываться так, как показано на видео, однако на них действительно могут образовываться трещины от внезапных сильных морозов. Как следствие, реальная опасность заключается не в "взрывах" деревьев, а во внезапном падении ветвей у дорог и домов во время экстремальных холодов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чем пахнет снег и что действительно чувствует наш нос зимой.

Также "Комментарии" писали, что США накрыла одна из самых мощных снежных бурь за последние годы.



Источник: https://www.iflscience.com/are-exploding-trees-a-serious-threat-during-the-winter-storms-causing-havoc-in-the-us-82341
