У США від морозу почали "вибухати" дерева: що відомо про незвичне явище (ВІДЕО)



















У січні значна частина Канади та півночі США опинилася під впливом полярного вихору, температура опускалася нижче 20 градусів, а подекуди досягала 40 градусів морозу. На тлі перебоїв з електропостачанням і транспортного колапсу в соцмережах поширилися відео з "вибухаючими" деревами. Пояснюємо, що стоїть за дивним явищем.

Чи справді дерева вибухають від сильних морозів. Фото з відкритих джерел

Під час різкого похолодання на деревах можуть утворюватися "морозні тріщини", зазвичай це вертикальні розколи стовбура. Як пояснюють у Департаменті природних ресурсів Міннесоти, коли температура стрімко падає, вода та сік у тканинах дерева швидко замерзають і розширюються, створюючи внутрішній тиск. За певних умов кора не витримує і розколюється з гучним тріском, який може нагадувати постріл.

Пошкодження дерева через сильний мороз

Дерева з тонкою корою, такі як клени та берези, можуть бути більш вразливими, але пошкодження рідко бувають смертельними для рослини. Однак, поширені у соцмережах відео, які нібито показують "вибухаючі дерева", насправді були згенеровані штучним інтелектом.

"Насправді вони не вибухають, принаймні не так, як це випливає з цієї фрази", – пояснив професор і спеціаліст з фізіології дерев у Вірджинському політехнічному інституті Джон Сейлер.

Тобто, дерева не можуть вибухати так, як показано на відео, однак на них справді можуть утворюватися тріщини від раптових сильних морозів. Як наслідок, реальна небезпека полягає не у "вибухах" дерев, а в раптовому падінні гілок поблизу доріг і будинків під час екстремальних холодів.

