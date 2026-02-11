logo

Главная Новости Мир США В США отец застрелил дочь после ссоры о Трампе и его сексуальных преступлениях
НОВОСТИ

В США отец застрелил дочь после ссоры о Трампе и его сексуальных преступлениях

23-летнюю британку застрелили в доме отца в Техасе после спора о Дональде Трампе.

11 февраля 2026, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В США расследуют обстоятельства смерти 23-летней британки Люси Гаррисон, застреленной в доме ее отца вблизи Далласа в США. По данным суда Англии, трагедии предшествовал острый спор между отцом и дочерью в отношении президента США Дональда Трампа и резонансного дела Э. Джин Кэрролл.

В США отец застрелил дочь после ссоры о Трампе и его сексуальных преступлениях

Люси Гаррисон и ее отец Криса Гаррисон. Фото из открытых источников

Инцидент с убийством Люси Гаррисон произошел 10 января 2025 года, когда она прибыла из Великобритании в США. Согласно показаниям, представленным в Королевском суде Чешира, выстрел раздался в спальне на первом этаже дома. В комнате находились только Люси и ее отец, Крис Гаррисон.

Партнер погибшей, Сэм Литтлер, заявил в суде, что за несколько часов до этого между ними произошла эмоциональная ссора о деле Э. Джин Кэрролл, в которой нью-йоркское жюри признало Трампа виновным в клевете и сексуальных домогательствах.

"Как бы ты себя чувствовал, если бы я была той девушкой в этой ситуации и испытала сексуальное насилие?" – сказала женщина своему отцу во время ссоры.

По словам партнера девушки, Люси была заметно взволнована после разговора. Незадолго до выезда в аэропорт отец позвал ее в спальню, а когда она туда вошла раздался выстрел. Сэм Литтлер говорил в суде, что он забежал в комнату и увидел Люси, лежавшую на полу у входа в ванную, а Крис Гаррисон кричал и произносил непонятные слова.

В США отец застрелил дочь после ссоры о Трампе и его сексуальных преступлениях - фото 2

Люси Гаррисон была убита собственным отцом после ссоры о Трампе

В США Криса Гаррисона сначала обвинили в непреднамеренном убийстве, однако присяжные не предъявили обвинения. В то же время, британский суд продолжает расследование с участием семьи и адвокатов. В ходе следствия мужчина признал, что имел проблемы с алкоголем и в день инцидента выпил три бокала вина. Через адвоката он заявил, что "полностью принял" последствия трагедии и ежедневно испытывает бремя потери.

Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cwyk917xy8no
