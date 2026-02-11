У США батько застрелив доньку після сварки про Трампа та його сексуальні злочини

У США розслідують обставини смерті 23-річної британки Люсі Гаррісон, яку застрелили в будинку її батька поблизу Далласа в США. За даними суду Англії, трагедії передувала гостра суперечка між батьком і донькою щодо президента США Дональда Трампа та резонансної справи Е. Джин Керролл.

Люсі Гаррісон та її батько Кріса Гаррісон. Фото з відкритих джерел

Інцидент з вбивством Люсі Гаррісон стався 10 січня 2025 року, коли вона прибула з Великої Британії до США. Згідно зі свідченнями, представленими в Королівському суді Чеширу, постріл пролунав у спальні на першому поверсі будинку. У кімнаті перебували лише Люсі та її батько, Кріс Гаррісон.

Партнер загиблої, Сем Літтлер, заявив у суді, що за кілька годин до цього між ними відбулася емоційна сварка про справу Е. Джин Керролл, у якій нью-йоркське журі визнало Трампа винним у наклепі та сексуальних домаганнях.

"Як би ти себе почував, якби я була тією дівчиною в цій ситуації і зазнала сексуального насильства?" – нібито сказала жінка своєму батькові під час сварки.

За словами партнера дівчини, Люсі була помітно схвильована після розмови. Незадовго до виїзду в аеропорт батько покликав її до спальні, а коли вона туди ввійшла пролунав постріл. Сем Літтлер свідчив у суді, що він забіг до кімнати та побачив Люсі, яка лежала на підлозі біля входу до ванної кімнати, а Кріс Гаррісон кричав та вимовляв незрозумілі слова.

Люсі Гаррісон була вбита власним батьком після сварки про Трампа

У США Кріса Гаррісона спочатку звинуватили в ненавмисному вбивстві, однак присяжні не висунули обвинувачення. Водночас британський суд продовжує розслідування за участю родини та адвокатів. Під час слідства чоловік визнав, що мав проблеми з алкоголем і в день інциденту випив три келихи вина. Через адвоката він заявив, що "повністю прийняв" наслідки трагедії та щодня відчуває тягар втрати.

