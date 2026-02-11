logo_ukra

У США батько застрелив доньку після сварки про Трампа та його сексуальні злочини
commentss НОВИНИ Всі новини

У США батько застрелив доньку після сварки про Трампа та його сексуальні злочини

23-річну британку застрелили в будинку батька в Техасі після суперечки про Дональда Трампа.

11 лютого 2026, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У США розслідують обставини смерті 23-річної британки Люсі Гаррісон, яку застрелили в будинку її батька поблизу Далласа в США. За даними суду Англії, трагедії передувала гостра суперечка між батьком і донькою щодо президента США Дональда Трампа та резонансної справи Е. Джин Керролл.

У США батько застрелив доньку після сварки про Трампа та його сексуальні злочини

Люсі Гаррісон та її батько Кріса Гаррісон. Фото з відкритих джерел

Інцидент з вбивством Люсі Гаррісон стався 10 січня 2025 року, коли вона прибула з Великої Британії до США. Згідно зі свідченнями, представленими в Королівському суді Чеширу, постріл пролунав у спальні на першому поверсі будинку. У кімнаті перебували лише Люсі та її батько, Кріс Гаррісон.

Партнер загиблої, Сем Літтлер, заявив у суді, що за кілька годин до цього між ними відбулася емоційна сварка про справу Е. Джин Керролл, у якій нью-йоркське журі визнало Трампа винним у наклепі та сексуальних домаганнях.

"Як би ти себе почував, якби я була тією дівчиною в цій ситуації і зазнала сексуального насильства?" – нібито сказала жінка своєму батькові під час сварки.

За словами партнера дівчини, Люсі була помітно схвильована після розмови. Незадовго до виїзду в аеропорт батько покликав її до спальні, а коли вона туди ввійшла пролунав постріл. Сем Літтлер свідчив у суді, що він забіг до кімнати та побачив Люсі, яка лежала на підлозі біля входу до ванної кімнати, а Кріс Гаррісон кричав та вимовляв незрозумілі слова.

У США батько застрелив доньку після сварки про Трампа та його сексуальні злочини - фото 2

Люсі Гаррісон була вбита власним батьком після сварки про Трампа

У США Кріса Гаррісона спочатку звинуватили в ненавмисному вбивстві, однак присяжні не висунули обвинувачення. Водночас британський суд продовжує розслідування за участю родини та адвокатів. Під час слідства чоловік визнав, що мав проблеми з алкоголем і в день інциденту випив три келихи вина. Через адвоката він заявив, що "повністю прийняв" наслідки трагедії та щодня відчуває тягар втрати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МОК відреагував на вульгарні слова Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Кремль має компромат на Трампа. Екскерівник розвідки КДБ розкрив нові деталі.



Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cwyk917xy8no
