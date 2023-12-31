В США отреагировали на инцидент в Белгороде: назвали виновных в смерти гражданских россиян

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в российском городе Белгороде, где по заявлениям РФ погибли более двух десятков российских гражданских. На этом же мероприятии на инцидент отреагировал представитель США Джон Келли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Миссии США при ООН.



Представитель США в Совбезе ООН Джон Келли. Фото из открытых источников

Джон Келли объяснил, что США опечалены по каждой потерянной гражданской жизни в войне в Украине и других военных конфликтах во всем мире. Однако добавил, что россияне также отвечают за действия президента РФ Владимира Путина.

"Мы не упустили из виду тот факт, что обычные российские гражданские лица также несут на себе бремя жестокой войны Кремля... Так же, как мы открыто и прямо обсуждаем вопросы в этом зале, Путин должен быть честным со своим народом относительно настоящей и нарастающей стоимость его войны", — сказал Джон Келли.

Представитель США пояснил, что возможная атака на Белгород является следствием российской агрессии против Украины во главе с режимом Путина. Потому сам президент РФ должен нести ответственность за смерть российских граждан.

"Каждый день продолжается вторжение Кремля в Украину, и Путин несет ответственность за бессмысленные и ненужные потери людей. Это его война. Это его война по выбору... Только Россия несет ответственность за начало и продолжение этой войны в нарушение Устава ООН и за потерю жизни", — сказал Келли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Праге резко отреагировали на российский вызов Чехии в Совбез ООН из-за возможной атаки Украины по Белгороду.

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