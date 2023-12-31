В США отреагировали на инцидент в Белгороде: назвали виновных в смерти гражданских россиян

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Slava Kot
Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в российском городе Белгороде, где по заявлениям РФ погибли более двух десятков российских гражданских. На этом же мероприятии на инцидент отреагировал представитель США Джон Келли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Миссии США при ООН.
Представитель США в Совбезе ООН Джон Келли. Фото из открытых источников
Джон Келли объяснил, что США опечалены по каждой потерянной гражданской жизни в войне в Украине и других военных конфликтах во всем мире. Однако добавил, что россияне также отвечают за действия президента РФ Владимира Путина.
Представитель США пояснил, что возможная атака на Белгород является следствием российской агрессии против Украины во главе с режимом Путина. Потому сам президент РФ должен нести ответственность за смерть российских граждан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Праге резко отреагировали на российский вызов Чехии в Совбез ООН из-за возможной атаки Украины по Белгороду.
Также "Комментарии" писали о Лаврове, который пригрозил "серьезными мерами" для США.
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