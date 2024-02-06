В США отреагировали на контакты Турции и РФ

Вашингтон будет приветствовать контакты Турции и РФ, но только в том случае, если их цель – остановка злонамеренных действий агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Прежде всего, я оставлю право нашим турецким партнерам говорить об их собственных обязательствах во внешней политике, которую они ведут. Если же любая страна способна играть значительную роль в прекращении определенной злонамеренной деятельности России, мы, безусловно, приветствовали бы это", – сказал представитель Госдепа.

Ведант Пател напомнил, что турецкая сторона сыграла немаловажную роль в реализации Черноморской зерновой инициативы. В этой связи Пател подчеркнул, что важно, чтобы украинское зерно доставлялось по назначению.

Отметим, по той информации, что есть на данный момент Путин должен посетить Турцию 12 февраля. Этот визит должен стать первой поездкой российского диктатора в страну-члена НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Турции обсудят новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Фидан заявил, что существуют усилия, направленные на поиск "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле официально подтвердили, что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине. К чему может привести эта поездка? Какую игры может вести турецкий лидер Реджеп Эрдоган, учитывая, что Турция всё же член НАТО, а РФ, по заявлениям ее руководства и пропагандистов, как раз таки воюет с Альянсом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



