В США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Президент России Владимир Путин в очередной раз пригрозил использованием ядерного оружия. На эту ситуацию отреагировали в Белом доме и заявили, что, несмотря на заявления Путина, США не видят признаков того, что Россия использует ядерное оружие, в том числе и для удара по Украине.



Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

Во время брифинга в администрации президента США журналисты спросили спикера Белого дома Карин Жан-Пьер по поводу ядерных угроз Путина и обеспокоен ли такими заявлениями Джо Байден.

"Президент, конечно, в курсе. Ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта", — сказала Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома указала, что США постоянно видят заявления России относительно ядерного оружия, однако не собираются менять свою ядерную стратегию. Кроме того, Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков, что Россия использует ядерное оружие для удара по Украине.

"Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания. И мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — добавила Карин Жан-Пьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к ядерной войне. Кроме того, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по четырем странам, в том числе и по США.

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп объяснил, почему президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии и его возможном применении в войне.