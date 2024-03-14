logo

BTC/USD

73416.09

ETH/USD

3971.58

LTC/USD

95.36

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США отреагировали на ядерные угрозы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ядерные угрозы президента России Владимира Путина.

сегодня, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин в очередной раз пригрозил использованием ядерного оружия. На эту ситуацию отреагировали в Белом доме и заявили, что, несмотря на заявления Путина, США не видят признаков того, что Россия использует ядерное оружие, в том числе и для удара по Украине.

В США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

Во время брифинга в администрации президента США журналисты спросили спикера Белого дома Карин Жан-Пьер по поводу ядерных угроз Путина и обеспокоен ли такими заявлениями Джо Байден.

"Президент, конечно, в курсе. Ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта", — сказала Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома указала, что США постоянно видят заявления России относительно ядерного оружия, однако не собираются менять свою ядерную стратегию. Кроме того, Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков, что Россия использует ядерное оружие для удара по Украине.

"Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания. И мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — добавила Карин Жан-Пьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к ядерной войне. Кроме того, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по четырем странам, в том числе и по США.

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп объяснил, почему президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии и его возможном применении в войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/03/13/press-gaggle-by-press-secretary-karine-jean-pierre-en-route-milwaukee-wi/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости