В США отреагировали на заявления о коррупции в оборонной промышленности Украины

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер ответил на вопрос о возможной коррупции в оборонной сфере в Украине, в том числе и по артиллерийским снарядам. По его словам, США ведут диалог с Украиной по усилению антикоррупционных мер.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга 26 февраля представитель Государственного департамента США Мэтью Миллера спросили, имеет ли Вашингтон подтверждение информации о внутренней коррупции в оборонной промышленности Украины. По словам журналистов, существуют отчеты о хищении десятки миллиардов долларов, в том числе и тысяч артиллерийских снарядов.

Мэтью Миллер объяснил, что ему неизвестны такие сообщения, а США давно сотрудничают с Украиной по решению возможных коррупционных факторов.

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер. Мы видели, как они принимают ряд мер по борьбе с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", — заявил спикер Госдепа США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что происходит с делами о коррупции во время войны. Смогли ли антикоррупционные органы Украины наказать тех, кто мог быть причастен к резонансным делам, открытым в военное время.

Также "Комментарии" писали, что в США республиканцы опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов. Кроме того, координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, существует ли хищение военной помощи в Украине.