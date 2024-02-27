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В США отреагировали на заявления о коррупции в оборонной промышленности Украины

В Государственном департаменте США заявили, что не видели отчета о коррупции в Украине и хищении военной помощи.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Госдепа США Мэтью Миллер ответил на вопрос о возможной коррупции в оборонной сфере в Украине, в том числе и по артиллерийским снарядам. По его словам, США ведут диалог с Украиной по усилению антикоррупционных мер.

В США отреагировали на заявления о коррупции в оборонной промышленности Украины

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга 26 февраля представитель Государственного департамента США Мэтью Миллера спросили, имеет ли Вашингтон подтверждение информации о внутренней коррупции в оборонной промышленности Украины. По словам журналистов, существуют отчеты о хищении десятки миллиардов долларов, в том числе и тысяч артиллерийских снарядов.

Мэтью Миллер объяснил, что ему неизвестны такие сообщения, а США давно сотрудничают с Украиной по решению возможных коррупционных факторов.

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер. Мы видели, как они принимают ряд мер по борьбе с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", — заявил спикер Госдепа США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что происходит с делами о коррупции во время войны. Смогли ли антикоррупционные органы Украины наказать тех, кто мог быть причастен к резонансным делам, открытым в военное время.

Также "Комментарии" писали, что в США республиканцы опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов. Кроме того, координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, существует ли хищение военной помощи в Украине.



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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-26-2024/
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