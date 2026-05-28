В США ответили, действительно ли их посольство тайно сбежало из Киева после угроз РФ

Посольство США в Украине заявило, что продолжает работу в Киеве и не покидало столицу после новых угроз России о "системных ударах" по украинской столице. Так в дипломатическом представительстве отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Посольство США опровергло информацию о выезде из Киева. Фото из открытых источников

Кая Каллас сообщила, что все европейские посольства остаются в Киеве, а американская миссия якобы стала единственной, выехавшей из столицы после заявлений Кремля о возможных атаках на "центры принятия решений". Однако в посольстве США в Украине эту информацию назвали ложной.

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения о другом неправдивы", — говорится в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что безопасность граждан США остается главным приоритетом, потому американская сторона постоянно оценивает ситуацию в Украине.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по какой-либо причине из-за вооруженного конфликта", — добавили в американском посольстве.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее также опроверг информацию об эвакуации американской дипмиссии. По его словам, часть дипломатов временно покидала Киев перед массированной российской атакой в минувшие выходные, однако это не означало закрытия посольства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США прибегли к циническому шагу в ООН из-за угроза РФ ударить по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что американский генерал раскрыл план, как Украина может освободить Крым. Бен Годжес заявил, что у Киева есть ресурсы для изоляции Крыма и вытеснения российских войск с полуострова.