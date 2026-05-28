commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, действительно ли их посольство тайно сбежало из Киева после угроз РФ

Посольство США заявило, что не покидало Украину после угроз России по поводу ударов по Киеву.

28 мая 2026, 10:50
Slava Kot

Посольство США в Украине заявило, что продолжает работу в Киеве и не покидало столицу после новых угроз России о "системных ударах" по украинской столице. Так в дипломатическом представительстве отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Посольство США опровергло информацию о выезде из Киева. Фото из открытых источников

Кая Каллас сообщила, что все европейские посольства остаются в Киеве, а американская миссия якобы стала единственной, выехавшей из столицы после заявлений Кремля о возможных атаках на "центры принятия решений". Однако в посольстве США в Украине эту информацию назвали ложной.

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения о другом неправдивы", — говорится в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что безопасность граждан США остается главным приоритетом, потому американская сторона постоянно оценивает ситуацию в Украине.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по какой-либо причине из-за вооруженного конфликта", — добавили в американском посольстве.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее также опроверг информацию об эвакуации американской дипмиссии. По его словам, часть дипломатов временно покидала Киев перед массированной российской атакой в минувшие выходные, однако это не означало закрытия посольства.

Источник: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/2059899173336441095
