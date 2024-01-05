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В США ответили, какой Украина выйдет из войны с Россией

В Госдепе уверены, что Украина выйдет из войны независимой и сильной

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что война в Украине затягивается и Россия продолжает наступательные операции в Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В США ответили, какой Украина выйдет из войны с Россией

Представитель Госдепа Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"На поле боя будут происходить события как в одну, так и в другую сторону, где каждая сторона будет приобретать или терять территорию. Но если взглянуть на конечную цель этой войны, то вполне очевидно, что Украина выйдет из нее независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством", – высказался представитель Госдепа.

В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а, чтобы она была частью России.

"Я думаю, что люди часто забывают о реальных ставках в этой войне и о том, какой была настоящая цель Владимира Путина, а также чего Украина на самом деле достигла и чего она продолжает достигать", — сказал Миллер.

Чиновник призвал всех вспомнить, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину, уничтожить ее государственность. Этого не произошло.

Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремится помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу. По словам представителя Госдепа, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость.

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Обсуждения

фєдя

сегодня, 13:32

Ігор , 100%.

фєдя

сегодня, 13:31

Україна має вимагати щоб США і Великобританія виконали Будапештський меморандум.

Ігор

сегодня, 12:59

Досвід пропаганди корумпованого Фюрера і його діда Геббельса. У нас тисячі юдейських трутнів у наглядових радах на 3000 державних підприємств. Вони не хвилюються за майбутню окупацію і втрату доходів. Розмножуються як у Єгипті. Ми ще побачимо обрізане диво в окупації. Ці божі одночасно і статки будуть збільшувати слугуючи окупантам, і верещати про свої страждання показуючи понівечені тіла українців і видаючи їх за свої. Як вони це робили сотні років у тих країнах які, в цей час, обкрадали і нищили.


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