В США ответили, какой Украина выйдет из войны с Россией

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что война в Украине затягивается и Россия продолжает наступательные операции в Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а, чтобы она была частью России.
Чиновник призвал всех вспомнить, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину, уничтожить ее государственность. Этого не произошло.
Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремится помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу. По словам представителя Госдепа, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость.
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Новости
фєдя
сегодня, 13:32
Ігор , 100%.
фєдя
сегодня, 13:31
Україна має вимагати щоб США і Великобританія виконали Будапештський меморандум.
Ігор
сегодня, 12:59
Досвід пропаганди корумпованого Фюрера і його діда Геббельса. У нас тисячі юдейських трутнів у наглядових радах на 3000 державних підприємств. Вони не хвилюються за майбутню окупацію і втрату доходів. Розмножуються як у Єгипті. Ми ще побачимо обрізане диво в окупації. Ці божі одночасно і статки будуть збільшувати слугуючи окупантам, і верещати про свої страждання показуючи понівечені тіла українців і видаючи їх за свої. Як вони це робили сотні років у тих країнах які, в цей час, обкрадали і нищили.