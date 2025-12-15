В США ответили, согласится ли Путин на правки Украины и Европы к мирному плану

Путинский режим еще раньше публично отвергал основные положения 28-пунктного мирного плана США, а теперь и подавно готовится занять бескомпромиссную позицию, уже намекая на то, что отклонит возможные украинские и европейские предложения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков 14 декабря во время разговора с кремлевским журналистом Павлом Зарубиным заявил, что позиция РФ была обозначена "очень четко", и Москва выразит "серьезные возражения" в случае внесения Украиной и европейскими странами изменений в мирный план.

По его словам, Россия также не готова соглашаться на пункты, связанные с так называемыми "территориальными вопросами", в частности, на любые дискуссии о демилитаризированной "буферной" зоне на Донбассе.

Комментируя вопрос Зарубина о вероятности отказа Украины от исполнения мирных договоренностей, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Россия будет настаивать на получении гарантий и создании механизма реализации любого мирного соглашения. Он также подчеркнул, что Кремль не намерен рассматривать европейскую позицию по мирному урегулированию.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 декабря фактически отказался поддержать семь пунктов предложенного Вашингтоном 28-пунктного мирного плана, в том числе касающихся территориальных обменов вдоль линии столкновения и обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

К слову, на прошлой неделе Песков заявил, что Россия стремится работать на мир, но не заинтересована в перемирии с Украиной, поскольку считает его обманом. Спикер Кремля пригрозил Киеву отказом в "отдыхе" в случае попыток президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу.

