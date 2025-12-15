logo_ukra

Головна Новини Світ США У США дали відповідь, чи погодиться Путін на правки України та Європи до мирного плану
НОВИНИ

У США дали відповідь, чи погодиться Путін на правки України та Європи до мирного плану

Кремль вже неодноразово натякав, що Москва висловить «серйозні заперечення» у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану

15 грудня 2025, 09:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путінський режим ще раніше публічно відкидав основні положення 28-пунктного мирного плану США, а тепер і поготів готується зайняти безкомпромісну позицію, вже натякаючи на  те, що відхилить можливі українські і європейські пропозиції. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США дали відповідь, чи погодиться Путін на правки України та Європи до мирного плану

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 грудня під час розмови з кремлівським журналістом Павлом Зарубіним заявив, що позиція РФ була позначена "дуже чітко", і Москва висловить "серйозні заперечення" у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану.

За його словами, Росія також не готова погоджуватися на пункти, пов’язані з так званими "територіальними питаннями", зокрема на будь-які дискусії щодо демілітаризованої "буферної" зони на Донбасі.

Коментуючи запитання Зарубіна про ймовірність відмови України від виконання мирних домовленостей, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Росія наполягатиме на отриманні гарантій та створенні механізму реалізації будь-якої мирної угоди. Він також підкреслив, що Кремль не має наміру розглядати європейську позицію щодо мирного врегулювання.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 11 грудня фактично відмовився підтримати сім пунктів запропонованого Вашингтоном 28-пунктного мирного плану, зокрема ті, що стосуються територіальних обмінів уздовж лінії зіткнення та забезпечення надійних безпекових гарантій для України.

До слова, минулого тижня Пєсков заявив, що Росія прагне працювати на "мир", але "не зацікавлена" у "перемир’ї" з Україною, оскільки вважає його "обманом". Речник Кремля пригрозив Києву відмовою у "перепочинку" в разі спроб президента Володимира Зеленського провести референдум щодо територіального питання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-14-2025/
