В США паника: Time выдал обложку с тонким намеком о Байдене

Как передает портал "Комментарии", популярный американский журнал Time поместил на обложку следующего выпуска уходящего президента США Джозефа Байдена на красном фоне со словом паника.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Все мрачно. Демократы в панике из-за выступления Джо Байдена на дебатах", – подписал Time свою обложку.

Журналисты отметили, что на президентских дебатах Байден выглядел "таким же 81-летним стариком, каким он и является", говоря хриплым голосом, "наводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросал одну словесную атаку за другой".

Даже ближайшие союзники президента сочли катастрофой дебаты с Трампом, отметили в материале.

Time отмечает, что почти сразу после дебатов партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "во благо партии, нации и самого кандидата".

Читайте также на портале "Комментарии" — в США прошли первые дебаты Байдена и Трампа. По их завершению к обоим политикам немало вопросов, ведь оба сделали громкие заявления и по внутренней политике в США, и по геополитическим взглядам и, конечно же, войне в Украине. Не обошлось и без личностных оскорблений. Однако, как показал флеш-опрос американского канала "CNN", 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как вы охарактеризуете эти дебаты? Кто сегодня ближе к победе на выборах – Байден или Трамп? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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