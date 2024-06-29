В США паника: Time выдал обложку с тонким намеком о Байдене

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", популярный американский журнал Time поместил на обложку следующего выпуска уходящего президента США Джозефа Байдена на красном фоне со словом паника.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Журналисты отметили, что на президентских дебатах Байден выглядел "таким же 81-летним стариком, каким он и является", говоря хриплым голосом, "наводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросал одну словесную атаку за другой".
Даже ближайшие союзники президента сочли катастрофой дебаты с Трампом, отметили в материале.
Time отмечает, что почти сразу после дебатов партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "во благо партии, нации и самого кандидата".
Читайте также на портале "Комментарии" — в США прошли первые дебаты Байдена и Трампа. По их завершению к обоим политикам немало вопросов, ведь оба сделали громкие заявления и по внутренней политике в США, и по геополитическим взглядам и, конечно же, войне в Украине. Не обошлось и без личностных оскорблений. Однако, как показал флеш-опрос американского канала "CNN", 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как вы охарактеризуете эти дебаты? Кто сегодня ближе к победе на выборах – Байден или Трамп? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден должен уйти в отставку: Майк Джонсон срочно обратился к Кабмину.
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Ігор
сегодня, 14:57
Скажи мені хто твій друг...! Ось так маразм байден і корумпований порошковий Зе знайшли один одного. Тепер і зомбовані терпіли побачать реальність. Це карма! Поки ворог по всьому світу створює нову реальність новий устрій, старий бандерівський мотлох, який сподівався, що за них все зробить і все надасть "золотий мільярд" отримав ще одного копняка. Верещіть як коли їсть кактус. Такі от у узурпованих losers безпекові угоди з самітами миру. Так буває з тими гнилими хто не хоче змін. Гниле не дає плодів воно смердить ганьбою.