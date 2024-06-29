Байден должен уйти в отставку: Джонсон срочно обратился к Кабмину

Кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после "катастрофических дебатов". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сообщает New York Post.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Спикер Палаты представителей отметил, что "наши противники, как и все мы, видят слабость Белого дома".

"Многие люди спрашивают о применении 25-й поправки прямо сейчас, потому что это тревожная ситуация. Я бы просил членов Кабинета проверить свои сердца. Я бы тоже запаниковал, если бы сегодня был демократом, и это был мой кандидат. Думаю, они знают, что у них серьезная проблема", — сказал Джонсон.

При этом он подчеркнул, что "дело не только в политике, не только в Демократической партии — это вся страна".

"У нас здесь серьезная проблема, потому что у нас есть президент, который, судя по всему, не справляется со своей задачей", — резюмировал политик.

Как известно, 25-я поправка, предложенная Конгрессом в 1965 году после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная Штатами через два года, позволяет Кабинету действующего президента объявлять главу Белого дома непригодным для исполнения обязанностей на посту — и его преемником становится вице-президент.

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