Байден должен уйти в отставку: Джонсон срочно обратился к Кабмину

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Кравцев Сергей
Кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после "катастрофических дебатов". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сообщает New York Post.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Спикер Палаты представителей отметил, что "наши противники, как и все мы, видят слабость Белого дома".
При этом он подчеркнул, что "дело не только в политике, не только в Демократической партии — это вся страна".
Как известно, 25-я поправка, предложенная Конгрессом в 1965 году после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная Штатами через два года, позволяет Кабинету действующего президента объявлять главу Белого дома непригодным для исполнения обязанностей на посту — и его преемником становится вице-президент.
Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Дональдом Трампом.
Также издание "Комментарии" сообщало – флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.
Ранее "Комментарии" информировали – Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести.
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