В США поезд протаранил самолет, рухнувший на рельсы (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки потерпел крушение небольшой самолет. Об этом пишет издание CBS Los Angeles.

В США упал самолет. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 9 января, неподалёку от американского города Лос-Анджелес, что в штате Калифорния. Одномоторный самолет во время полета потерял мощность и рухнул на железнодорожные пути. Сообщается, что на борту летательного аппарата находился один человек.

На место аварии поспешили сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Им удалось вытащить пилота несколько мгновений до того, как в упавший самолет врезался поезд.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Его состояние оценивают, как стабильное.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах запечатлена спасательная операция.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo