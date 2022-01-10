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В США поезд протаранил самолет, рухнувший на рельсы (ВИДЕО)

В пригороде Лос-Анджелеса упал самолет

сегодня, 21:45
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки потерпел крушение небольшой самолет. Об этом пишет издание CBS Los Angeles.

В США поезд протаранил самолет, рухнувший на рельсы (ВИДЕО)

В США упал самолет. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 9 января, неподалёку от американского города Лос-Анджелес, что в штате Калифорния. Одномоторный самолет во время полета потерял мощность и рухнул на железнодорожные пути. Сообщается, что на борту летательного аппарата находился один человек. 

На место аварии поспешили сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Им удалось вытащить пилота несколько мгновений до того, как в упавший самолет врезался поезд. 

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Его состояние оценивают, как стабильное. 

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах запечатлена спасательная операция. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из городов Польши при неизвестных обстоятельствах погиб гражданин Украины. Его бездыханное тело обнаружили местные жители. Мужчина лежал посреди улицы. Согласно предварительным данным, украинец был убит. На данный момент правоохранители уже начали расследование. Задержаны более десяти человек. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что масштабные наводнения накрыли Малайзию. От удара стихии пострадали сразу несколько штатов. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Наводнения уже успели унести жизни по меньшей мере 50 граждан. Два человека числятся пропавшими без вести. Проводятся поисково-спасательные операции. 


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Источник: https://losangeles.cbslocal.com/2022/01/09/single-engine-plane-goes-down-near-train-tracks-in-pacoima/
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