В Малайзии масштабные наводнения убили десятки людей: вода накрыла семь штатов

Малайзия страдает от сильных наводнений. Об этом пишет издание Reuters.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Несколько малайзийских штатов пострадали от наводнений, которые образовались в результате проливных дождей. Из-за разбушевавшейся стихии десятки тысяч граждан были вынуждены эвакуироваться.

Наводнения обрушились на территории семи штатов. В настоящее время многие местные жители уже вернулись в свои дома, однако более восьми тысяч человек остаются в центрах оказания помощи.

Согласно данным СМИ, жертвами наводнений стали 50 граждан. Судьба еще двух человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

Специалисты предупреждают жителей западного побережья страны о высоких приливах в период с 2 по 5 января.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае произошло мощное землетрясение. Подземные толчки всколыхнули провинцию Юньнань, которая расположена на юго-западе страны. Специалисты зафиксировали, что магнитуда землетрясения превышала пять баллов по шкале Рихтера. Также стало известно, что очаг стихии залегал на глубине нескольких километров. В результате сейсмической активности пострадало более десяти граждан.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что детская благотворительная организация Barnardo's призвала людей пожертвовать ненужные вещи на Рождество. Однако некоторые приняли просьбу слишком буквально и принесли в благотворительные магазины вещи, которыми волонтеры были просто шокированы. В списке удивительных подарков есть даже вставная челюсть и использованный туалетный ёрш. Подробнее об этом читайте в нашем материале.





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