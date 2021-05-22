В США полицейские раскрыли страшную тайну своего бывшего коллеги: что он скрывал много лет (ФОТО)

В Сальвадоре в саду возле дома бывшего полицейского обнаружили страшную находку. О жутком происшествии в центральной Америке сообщило издание Reuters.

Бывший полицейский из США оказался маньяком - фото: Reuters

Уго Эрнесто Осорио — бывший полицейский, который более 15 лет назад был отстранен от службы. В то время он был осужден за изнасилование женщины. Также он был виновен в половой связи с несовершеннолетней девушкой. Тогда его осудили на пять лет. Однако его бывшие коллеги даже не предполагали, что обнаружат в его саду более чем через 10 лет страшную находку.

Вечером 21 мая к дому Уго Эрнесто Осорио прибыли судебно-медицинские эксперты вместе с правоохранителями. В саду, возле поместья бывшего полицейского они раскопали останки 8 человек.

"Мы все еще можем увидеть больше", — сказал прокурор Макс Муньос на пресс-конференции в пятницу, имея в виду яму, в которой были обнаружены восемь тел.





Опасения по поводу того, что число жертв может увеличиться, усилились ранее на этой неделе, когда судебно-медицинский детектив сообщил, что в конечном итоге может быть обнаружено до 40 тел.

Пока длились поиски останков под землей, рядом с домом убийцы стояли родственники без вести пропавших людей. Они с ужасом ждали новостей от правоохранителей.





В прокуратуре сообщают, что предположительно, основным мотивом убийств является сексуальное насилие, которое совершал Осорио по отношению к своим жертвам. Стоит отметить, что в начале текущего месяца Осорио был признан виновным в убийстве двух мужчин и двух женщин. Как оказалось, это еще далеко не весь список убитых Уго Эрнесто.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Китае произошло землетрясение: пострадало много людей, есть погибшие, а также о том, что в США — скандал из-за отмены санкций по "Северному потоку-2".





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