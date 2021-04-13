В США полицейский по ошибке застрелил афроамериканца

Офицер полиции Миннесоты хотел применить электрошокер, но вместо этого выстрелил из пистолета. Подробности инцидента рассказал начальник полиции Бруклинского центра Тим Гэннон.

Стрельба в США (фото из открытых источников)

"Сотрудники полиции остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. В ходе досмотра полицейские установили, что ранее был выдан ордер на арест Даунта Райта. Райт вышел из машины, но затем вернулся. Судя по видеозаписи, Райт пытался уйти. Затем слышно крик офицера: "Электрошокер! Электрошокер! Электрошокер!" но затем стреляет из пистолета — не электрошокера — в Райта. "Чёрт!" — кричит офицер, — "Я застрелил его", – говорится в сообщении.

Как сообщается, стрельба была "случайным выстрелом, приведшим к трагической гибели мистера Райта".

Спустя некоторое время около 500 человек собрались у полицейского управления города. Они отказались расходиться, произошли столкновения с полицейскими. Для разгона участников акции полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, президент США Джо Байден представил меры, усиливающие регулирование в сфере оборота оружия. Сможет ли новая администрация, которая хочет запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости, преодолеть сопротивление оружейного лобби? Насколько остро стоит в США вопрос хранения и ношения оружия? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов обращает внимание , что известное выражение "Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными", а также еще один вариантов этой фразы "Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы" — утратило актуальность. "Этот принцип давно не работает. Связно с изменением за последнее полтора века системы взаимоотношений в обществе, с появлением глобальных трендов – таких как терроризм, экстремизм. С появлением радикальных идеологий. И созданием надгосударственных институций, как правило – либо радикальных, либо террористических", — поясняет Виктор Савинов.

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