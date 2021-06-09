В США посадили в тюрьму фармацевта, который испортил 500 доз вакцины

Три года лишения свободы получил экс-фармацевт медицинского центра Aurora в американском городе Графтон. В разгар кампании по борьбе с коронавирусом он умышленно повредил пять сотен флаконов дорогостоящей вакцины Moderna. Об этом сообщает CNN.

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

Американец с пренебрежением относился к вакцинам и вакцинации, имел личные убеждения и к вакцине Moderna, которую использовали в медицинском учреждении, где он работал. О своих сомнениях касательно вакцин Стивен не раз говорил другим медикам. Не только говорил, но и действовал. Вернее, угождая своим принципам, вредил здоровью пациентов центра.

Как фармацевт он имел доступ к холодильной установке больницы. Бутылочки с вакциной он доставал оттуда на несколько часов, а потом снова возвращал их в холодильную камеру. Врачи, ничего не подозревая, использовали эти флаконы. 57 больных получили дозы уже испорченной вакцины.

Под давлением неопровержимых доказательств горе-фармацевт признал свою вину. В частности, по двум пунктам обвинения в попытке фальсификации потребительских товаров с безрассудным пренебрежением к риску того, что другой человек будет подвергнут опасности смерти или телесных повреждений.

"У меня не было права принимать такое решение", — сказал подсудимый Бранденбург. Он добавил, что чувствует себя "ужасно" и ему стыдно за свои поступки.

Важно, что медик работал в медицинском центре Aurora в городе Графтон, когда произошел инцидент. Медицинский центр является частью системы Advocate Aurora Health.

По словам представителя медицинской системы, который прокомментировал инцидент, "безопасность всегда является нашим приоритетом". Спикер системы Advocate Aurora Health подчеркнул, что медики продолжают двигаться вперед, спасая жизни больных. Действия бывшего коллеги он назвал отвратительными.

"Сейчас наша успешная программа вакцинации продолжается: сегодня введено более 700 тысяч доз", — говорится в заявлении Advocate Aurora Health.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что США передаст Украине 900 тысяч доз вакцин.

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