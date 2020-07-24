В США посчитали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

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Виолетта Комаровская
Фото: ua.news
Сразу семь разных вакцин от коронавируса сейчас официально разрабатывают в мире. В Соединенных Штатах уже посчитали, во сколько обойдется препарат, который собираются закупать для американцев. Об этом пишет Reuters. Оказалось, что одна доза будет стоить чуть меньше 20 долларов - а именно 19,5 долларов. Но таких доз нужно будет ввести две.
США пока остаются самой пораженной коронавирусом страной в мире. И именно здесь власть уже подписала контракт на поставку препарата, который совместно разрабатывают немецкая компания "BioNTtech" и американская "Pfizer". Первая партия, которую получит государство, состоит из 100 миллионов доз, и их стоимость указанна в контракте.
Каждый пациент для получения устойчивого иммунитета должен будет сделать прививку от коронавируса дважды. Две дозы обойдутся в 39 долларов на человека. Если перевести в гривны, то это приблизительно тысяча гривен.
"Средняя стоимость вакцини от гриппа сейчас составляет около 40 долларов. Так что такая цена на вакцину от коронавируса - это, в сравнении, хорошо. Это в пределах разумного", - прокомментировал расчеты основатель Центра медицины в гражданских интересах Питер Питтс.
Стоит отметить, что эти деньги США заплатит разработчикам, только если вакцина окажется эффективной и безопасной.
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