В США посчитали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

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Сразу семь разных вакцин от коронавируса сейчас официально разрабатывают в мире. В Соединенных Штатах уже посчитали, во сколько обойдется препарат, который собираются закупать для американцев. Об этом пишет Reuters. Оказалось, что одна доза будет стоить чуть меньше 20 долларов - а именно 19,5 долларов. Но таких доз нужно будет ввести две.

США пока остаются самой пораженной коронавирусом страной в мире. И именно здесь власть уже подписала контракт на поставку препарата, который совместно разрабатывают немецкая компания "BioNTtech" и американская "Pfizer". Первая партия, которую получит государство, состоит из 100 миллионов доз, и их стоимость указанна в контракте.



Каждый пациент для получения устойчивого иммунитета должен будет сделать прививку от коронавируса дважды. Две дозы обойдутся в 39 долларов на человека. Если перевести в гривны, то это приблизительно тысяча гривен.



"Средняя стоимость вакцини от гриппа сейчас составляет около 40 долларов. Так что такая цена на вакцину от коронавируса - это, в сравнении, хорошо. Это в пределах разумного", - прокомментировал расчеты основатель Центра медицины в гражданских интересах Питер Питтс.



Стоит отметить, что эти деньги США заплатит разработчикам, только если вакцина окажется эффективной и безопасной.







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У США розрахували вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу 12:12, 24 липня 2020 Зарубіжні новини 1423 0 Вакцину проти коронавірусу потрібно буде вводити двічі.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-proti-koronavirusu-u-ssha-rozrahuvali-vartist-odniyeji-dozi-vakcini-vid-koronavirusu-ostanni-novini-11087630.html

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