kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.07.2020

BTC/USD

9539.73

ETH/USD

274.54

LTC/USD

44.38

НБУ 24.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США посчитали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

В США посчитали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Вакцину от коронавируса для устойчивого иммунитета придется вводить дважды

сегодня, 13:30
Автор:

Виолетта Комаровская
В США посчитали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Фото: ua.news

Сразу семь разных вакцин от коронавируса сейчас официально разрабатывают в мире. В Соединенных Штатах уже посчитали, во сколько обойдется препарат, который собираются закупать для американцев. Об этом пишет Reuters. Оказалось, что одна доза будет стоить чуть меньше 20 долларов - а именно 19,5 долларов. Но таких доз нужно будет ввести две.

США пока остаются самой пораженной коронавирусом страной в мире. И именно здесь власть уже подписала контракт на поставку препарата, который совместно разрабатывают немецкая компания "BioNTtech" и американская "Pfizer". Первая партия, которую получит государство, состоит из 100 миллионов доз, и их стоимость указанна в контракте.

Каждый пациент для получения устойчивого иммунитета должен будет сделать прививку от коронавируса дважды. Две дозы обойдутся в 39 долларов на человека. Если перевести в гривны, то это приблизительно тысяча гривен.

"Средняя стоимость вакцини от гриппа сейчас составляет около 40 долларов. Так что такая цена на вакцину от коронавируса - это, в сравнении, хорошо. Это в пределах разумного", - прокомментировал расчеты основатель Центра медицины в гражданских интересах Питер Питтс.

Стоит отметить, что эти деньги США заплатит разработчикам, только если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России заявили о создании вакцины от коронавируса.
У США розрахували вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу 12:12, 24 липня 2020 Зарубіжні новини 1423 0 Вакцину проти коронавірусу потрібно буде вводити двічі.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-proti-koronavirusu-u-ssha-rozrahuvali-vartist-odniyeji-dozi-vakcini-vid-koronavirusu-ostanni-novini-11087630.html


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!