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В США появилось разумное оружие: как изобретение будет предотвращать случайные смерти

Изобретение может потрясти рынок огнестрельного оружия

сегодня, 17:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Персонализированное разумное оружие, из которого могут стрелять только проверенные пользователи, может наконец-то стать доступным для людей в США после двух десятилетий вопросов о надежности оружия. Об этом сообщает Reuters.

В США появилось разумное оружие: как изобретение будет предотвращать случайные смерти

Роб Регент по SGW Designworks демонстрирует разумное оружие - Reuters

Компания LodeStar Works 7 января представила свой 9-мм умный пистолет для акционеров и инвесторов в Бойсе, штат Айдахо. Компания из Канзаса, SmartGunz LLC, говорит, что правоохранительные органы проводят бета-тестирование своего продукта, подобной, но более простой модели.

Обе компании надеются, что в текущем году продукт станет коммерчески доступным.

Соучредитель LodeStar Гарет Глейзер сказал, что решил создать разумное оружие, услышав слишком много историй о детях, застреленных во время игры с оружием без присмотра. Умное оружие может остановить такие трагедии, используя технологию аутентификации личности пользователя и заблокировать оружие, если кто-то другой попытается из него выстрелить.

Они также могли бы уменьшить количество самоубийств, сделать утраченное или украденное оружие ненужным, а также обеспечить безопасность для офицеров полиции и тюремных телохранителей, которые боятся захвата оружия.

Пистолет LodeStar, ориентированный на покупателей впервые, будет стоить 895 долларов.

LodeStar интегрировал как считыватель отпечатков пальцев, так и коммуникационный чип ближнего поля, активируемый телефонным приложением, а также PIN-код. Пистолет может быть авторизован для нескольких пользователей.

Считыватель отпечатков пальцев разблокирует пистолет за микросекунды, но поскольку он может не работать во влажном состоянии или в других неблагоприятных условиях, PIN-код является резервным. LodeStar не продемонстрировал сигнал связи ближнего поля, но он будет действовать как вторичная резервная копия, позволяя использовать оружие, когда пользователи смогут открыть приложение на своих телефонах.

Скептики утверждают, что разумное оружие слишком рискованно для человека, пытающегося защитить дом или семью во время кризиса, или для полиции на местах.

Как сообщали ранее "Комментарии", власти Германии решили прекратить поставки продукции военного назначения в Казахстан.


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Источник: https://www.reuters.com/technology/exclusive-smart-guns-finally-arriving-us-seeking-shake-up-firearms-market-2022-01-11/
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