В США празднуют День благодарения

В США проходит празднования Дня благодарения — одного из старейших и почитаемых национальных праздников. Традиционно его принято отмечать в кругу семьи. Несмотря на карантинные ограничения, миллионы американцев все же поехали к родным для чествования этого дня.

За праздничным столом в этот день подают неизменное блюдо — фаршированную индейку с клюквенным сиропом. При этом каждый член семьи, находясь за столом, вспоминает вслух все хорошее, что случилось с ним за год.

Отмечается, что активность американцев в предпраздничные дни повлияла на рост и распространение коронавирусного заболевания. Так, во вторник, накануне праздника, ежедневное число людей, ставших жертвами COVID-19 впервые с мая превысило 2 тыс. человек. Тогда же был установлен очередной печальный рекорд — 87 тыс. американцев были инфицированы коронавирусом. Только за последние две недели COVID-19 заразились 2,3 миллиона жителей США.

Как сообщал портал "Комментарии", в Белом доме прошла традиционная церемония помилования индейки накануне национального праздника Дня Благодарения. В последний раз ее провел действующий президент США Дональд Трамп, который оставит свой пост в январе 2021 года.

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