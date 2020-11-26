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В США празднуют День благодарения

Пандемия коронавируса не помешала миллионам американцев отпраздновать День благодарения в кругу семьи

сегодня, 09:20
Автор:

Сергей Медведев

В США проходит празднования Дня благодарения — одного из старейших и почитаемых национальных праздников. Традиционно его принято отмечать в кругу семьи. Несмотря на карантинные ограничения, миллионы американцев все же поехали к родным для чествования этого дня.

В США празднуют День благодарения

За праздничным столом в этот день подают неизменное блюдо — фаршированную индейку с клюквенным сиропом. При этом каждый член семьи, находясь за столом, вспоминает вслух все хорошее, что случилось с ним за год.

Отмечается, что активность американцев в предпраздничные дни повлияла на рост  и распространение коронавирусного заболевания. Так, во вторник, накануне праздника,  ежедневное число людей, ставших жертвами COVID-19 впервые с мая превысило 2 тыс. человек. Тогда же  был установлен очередной печальный рекорд — 87 тыс. американцев были инфицированы коронавирусом. Только за последние две недели COVID-19 заразились 2,3 миллиона жителей США.

Как сообщал портал "Комментарии", в Белом доме прошла традиционная церемония помилования индейки накануне национального праздника Дня Благодарения. В последний раз ее провел действующий президент США Дональд Трамп, который оставит свой пост в январе 2021 года.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1904638-popri-pandemiyu-u-ssha-svyatkuyut-den-podyaki
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