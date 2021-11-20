В США предлагают внести в оборонный бюджет поправку об убийственных санкциях против РФ

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес выступил с инициативой внести в проект оборонного бюджета страны поправку, которой прописываются новые санкции против России в том случае, если она продолжит свою агрессию против Украины и решится на вторжение. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Axios".

Сенат США. Фото: finbalance.com.ua

Сенат должен собраться 25 ноября для рассмотрения законопроекта оборонного бюджета. Готовясь к рассмотрению законопроекта Менендес и предложил внести соответствующую правку. В поправке Менендеса говорится, что глава Белого Дома должен будет немедленно отреагировать на вторжение России в Украину. Санкционное давление США подразумевает запрет на выдачу виз высокопоставленным российским военным, которые участвовали в разработке стратегии или планов по захвату украинской территории. Также Байден должен будет оперативно распорядиться о том, что Украине будет предоставлена военная поддержка.

Под санкции также могут попасть российские финучреждения, государственные предприятия. К тому же санкции должны быть введены против нефтегазового комплекса и добычи полезных ископаемы.

Ну, и, конечно же, отдельным пунктом в поправке прописаны санкции против российского трубопровода "Северный поток-2". Он, в случае нападения российских войск на Украину, фактически будет остановлен. Потому что санкции будут наложены абсолютно на все компании, которые будут участвовать в его эксплуатации. В Сенате уверены, что такая поправка в оборонном бюджете США стала бы очень хорошим сигналом для Кремля, который бы отбил желание наступать на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 2024-го США могут отказаться признавать Путина президентом РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!