logo

BTC/USD

58527.04

ETH/USD

4301.86

LTC/USD

222.80

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США предлагают внести в оборонный бюджет поправку об убийственных санкциях против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В США предлагают внести в оборонный бюджет поправку об убийственных санкциях против РФ

Поправка подразумевает, что в случае вторжения РФ в Украину президент Байден должен будет ввести санкции

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес выступил с инициативой внести в проект оборонного бюджета страны поправку, которой прописываются новые санкции против России в том случае, если она продолжит свою агрессию против Украины и решится на вторжение. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Axios".

В США предлагают внести в оборонный бюджет поправку об убийственных санкциях против РФ

Сенат США. Фото: finbalance.com.ua

Сенат должен собраться 25 ноября для рассмотрения законопроекта оборонного бюджета. Готовясь к рассмотрению законопроекта Менендес и предложил внести соответствующую правку. В поправке Менендеса говорится, что глава Белого Дома должен будет немедленно отреагировать на вторжение России в Украину. Санкционное давление США подразумевает запрет на выдачу виз высокопоставленным российским военным, которые участвовали в разработке стратегии или планов по захвату украинской территории. Также Байден должен будет оперативно распорядиться о том, что Украине будет предоставлена военная поддержка.

Под санкции также могут попасть российские финучреждения, государственные предприятия. К тому же санкции должны быть введены против нефтегазового комплекса и добычи полезных ископаемы.

Ну, и, конечно же, отдельным пунктом в поправке прописаны санкции против российского трубопровода "Северный поток-2". Он, в случае нападения российских войск на Украину, фактически будет остановлен. Потому что санкции будут наложены абсолютно на все компании, которые будут участвовать в его эксплуатации. В Сенате уверены, что такая поправка в оборонном бюджете США стала бы очень хорошим сигналом для Кремля, который бы отбил желание наступать на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 2024-го США могут отказаться признавать Путина президентом РФ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/russia-ukraine-sanctions-menendez-e468f461-e370-4724-beaa-0fd31c55427f.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!