В США предложили "план победы в Украине"

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Slava Kot
В США был предложен план победы в Украине. Фото из открытых источников
Во время конференции Палаты представителей Республиканской партии три ее влиятельных члена Майкл МакКол, Майк Роджерс и Майк Тернер предложили "план победы в Украине", который был размещен на 28 страницах. Он состоит из трёх основных пунктов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Fox News, ознакомившиеся с документом.
Согласно трехстороннему подходу к "плану победы в Украине", республиканцы озвучили основные пункты его выполнения:
Доклад республиканцев также критикует президента США Джо Байдена, который "неправильно ведет худшую войну в Европе со времен Второй мировой войны". Политики объясняют, что Байден не смог сдержать российскую агрессию, которая в дальнейшем может распространиться и со стороны врагов США.
Вместе с тем документ приводит доказательства, что средства, которые попадают в Украину, направляются на необходимые потребности.
Кроме того, чиновники опровергли, что на США приходится самое большое "бремя" помощи для Украины. Согласно их отчету, в процентном отношении к ВВП 29 стран направили больше помощи Украине, чем Соединенные Штаты.
Пока неизвестно, как доклад о "плане победы в Украине" повлияет на решение о принятии нового пакета помощи Украине.
Также "Комментарии" писали о Госдепе США, который озвучил видение окончания войны в Украине.
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