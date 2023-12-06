В США предложили "план победы в Украине"

В США был предложен план победы в Украине. Фото из открытых источников

Во время конференции Палаты представителей Республиканской партии три ее влиятельных члена Майкл МакКол, Майк Роджерс и Майк Тернер предложили "план победы в Украине", который был размещен на 28 страницах. Он состоит из трёх основных пунктов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Fox News, ознакомившиеся с документом.



Согласно трехстороннему подходу к "плану победы в Украине", республиканцы озвучили основные пункты его выполнения:

США должны как можно скорее предоставить все наиболее необходимое оружие Украине;

усилить санкции против Путина и его союзников;

замороженные активы РФ передать Украине



"Эта стратегия обеспечит Украине возможность добиться необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Если Украина не будет вести переговоры с позиции силы, крепкого мира не будет", — объясняют свою идею авторы документа.

Доклад республиканцев также критикует президента США Джо Байдена, который "неправильно ведет худшую войну в Европе со времен Второй мировой войны". Политики объясняют, что Байден не смог сдержать российскую агрессию, которая в дальнейшем может распространиться и со стороны врагов США.

Вместе с тем документ приводит доказательства, что средства, которые попадают в Украину, направляются на необходимые потребности.

"По состоянию на ноябрь 2023 года Генеральные инспекторы Министерства обороны США, штата и USAID не обнаружили никакого значительного перенаправления, хищения или нецелевого использования помощи США Украине", — говорится в докладе после 96 проверок.

Кроме того, чиновники опровергли, что на США приходится самое большое "бремя" помощи для Украины. Согласно их отчету, в процентном отношении к ВВП 29 стран направили больше помощи Украине, чем Соединенные Штаты.

Пока неизвестно, как доклад о "плане победы в Украине" повлияет на решение о принятии нового пакета помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден резко отреагировал на провал поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о Госдепе США, который озвучил видение окончания войны в Украине.