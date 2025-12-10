В США представили законопроєкт про вихід з НАТО

Член Палати представників США від Республіканської партії Томас Массі вніс до Конгресу законопроєкт HR 6508, яким пропонує офіційно припинити членство Сполучених Штатів у НАТО. Про це він повідомив у соцмережі X 10 грудня, опублікувавши текст документа та власну заяву.

США та НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами Массі, Північноатлантичний альянс є "пережитком Холодної війни", а кошти, які США витрачають на його підтримку, мають спрямовуватися на внутрішню безпеку країни. Він заявив, що європейські держави, які входять до НАТО, мають достатній економічний та оборонний потенціал, аби гарантувати власну безпеку без фінансової участі американських платників податків.

Законопроєкт передбачає обов’язок президента США офіційно повідомити Альянс про вихід країни з організації. У документі також зазначено, що місія НАТО, визначена під час Холодної війни, більше не відповідає сучасним національним інтересам Вашингтона.

Окрім цього, HR 6508 передбачає заборону використання американських бюджетних коштів для фінансування спільних програм і структур НАТО. За задумом автора, це має стати кроком до повної відмови США від участі в альянсі та перекладання відповідальності за європейську безпеку на самі європейські держави.

Цікаво, що у той же час FOX News повідомляє, що у Конгресі США представили оновлений проект оборонного бюджету на 2026 рік, який значно посилює контроль за можливим скороченням американського військового контингенту за кордоном. Документ спрямований на збереження стабільності у ключових регіонах та зміцнення позицій Вашингтона серед союзників. Про це.

Узгоджений комітетами Палати представників та Сенату проект передбачає, що чисельність американських військ у Європі не може бути знижена нижче 76 тисяч осіб без спеціальної оцінки ризиків та підтвердження Конгресу про безпеку такого кроку для США та НАТО. Аналогічне правило вводиться і для Південної Кореї: контингент не повинен опускатися нижче 28,5 тисяч військовослужбовців, а будь-яке скорочення можливе лише за доказів, що рівень стримування загроз з боку КНДР збережеться і союзники вчасно отримали всю необхідну інформацію.



