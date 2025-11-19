В США прибыла пророссийская делегация: о чем будут говорить

В США прибыла делегация, связанная с Русской православной церковью, планирующей встречи в Конгрессе и Белом доме. Об этом сообщил украинский журналист Остап Ярыш. По его словам, группа церковных деятелей намерена продвигать нарративы о якобы "притеснениях христиан в Украине".

В США прибыла пророссийская делегация. Фото из открытых источников

Остап Ярыш сообщил, что в США прибыли представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви Америки и Сербской православной церкви в США.

"Все они связаны с РПЦ в Москве. После встреч в Конгрессе у них запланирован разговор в "Офисе Веры" в Белом доме — новой структуры, к которой относятся советники президента по религиозным вопросам. С продвижением московской православной повестки в США помогает лоббист Роберт Амстердам, нанятый Вадимом Новинским", — пишет Ярыш.

По его словам, приезд пророссийской церковной делегации совпал с периодом повышенной активности украинских адвокационных групп в США. В эти дни в Вашингтоне работает делегация влиятельных украинских евангелистов, рассказывающих о похищенных детях и о том, как Россия преследует христиан. Как объясняет журналист, россиянам, потратившим значительные ресурсы на пропаганду о "притеснениях православия" в Украине, это не нравится.

"На фоне недавних заявлений Трампа о притеснениях христиан в Нигерии — и коррупционного скандала в украинском правительстве — россияне решили воспользоваться моментом для раздувания собственной пропаганды. В США хватает тех, кто этому противодействует. Хотя в такие дни, как сегодня, это бывает очень непросто", — добавил Ярыш.

Визит пророссийской группы вызвал сопротивление среди ряда влиятельных американских деятелей. Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс прямо призвал чиновников не встречаться с делегацией РПЦ. По его словам, российская церковь "сотрудничает с режимом, благословляет бомбы и торгует смертью".

Конгрессмен Дон Бейкон призвал администрацию встретиться с представителями украинских церквей, пострадавших от российских ударов, и поинтересовался, "знает ли наша разведка, что РПЦ финансируется Кремлем?". А конгрессмен Джо Уилсон направил письмо в Минюст с требованием расследовать деятельность РПЦ в США. По его словам, "Русская православная церковь – это продолжение российского государства", поэтому американские конгрессмены не должны участвовать в ее разведывательных операциях.

Однако недавно встречавшаяся с посланником Путина конгрессвумен Анна Паулина Луна стала в защиту делегации РПЦ, заявив, что Уилсон "политизирует" вопрос.

