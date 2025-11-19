До США прибула проросійська делегація: про що будуть говорити

До США прибула делегація, пов’язана з Російською православною церквою, яка планує зустрічі у Конгресі та Білому домі. Про це повідомив український журналіст Остап Яриш. За його словами, група церковних діячів має намір просувати наративи про нібито "утиски християн в Україні".

До США прибула проросійська делегація. Фото з відкритих джерел

Остап Яриш повідомив, що до США прибули представники Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ), Православної церкви Америки та Сербської православної церкви в США.

"Всі вони повʼязані з РПЦ в Москві. Після зустрічей в Конгресі в них запланована розмова в "Офісі Віри" в Білому домі — новоствореної структури, до якої належать радники президента з релігійних питань. З просуванням московської православної повістки у США допомагає лобіст Роберт Амстердам, якого найняв Вадим Новинський", — пише Яриш.

За його словами, приїзд проросійської церковної делегації збігся з періодом підвищеної активності українських адвокаційних груп у США. В ці дні у Вашингтоні працює делегація впливових українських євангелістів, які розповідають про викрадених дітей і те, як Росія переслідує християн. Як пояснює журналіст, росіянам, які витратили значні ресурси на пропаганду про "утиски православʼя" в Україні, це не подобається.

"На тлі нещодавніх заяв Трампа про утиски християн в Нігерії — і корупційного скандалу в українському уряді — росіяни вирішили скористатися моментом для роздмухування власної пропаганди. У США вистачає тих, хто цьому протидіє. Хоча в такі дні, як сьогодні, це буває дуже непросто", — підсумовує Яриш.

Візит проросійської групи викликав опір серед низки впливових американських діячів. Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс прямо закликав посадовців не зустрічатися з делегацією РПЦ. За його словами, російська церква "співпрацює з режимом, благословляє бомби та торгує смертю".

Натомість конгресмен Дон Бейкон закликав адміністрацію зустрітися з представниками українських церков, які постраждали від російських ударів, і поцікавився, чи "знає наша розвідка, що РПЦ фінансується Кремлем?". А конгресмен Джо Вілсон надіслав листа до Мін’юсту з вимогою розслідувати діяльність РПЦ у США. За його словами, "Російська православна церква — це продовження російської держави", тому американські конгресмени не повинні брати участь у її розвідувальних операціях.

Однак конгресвумен Анна Пауліна Луна, яка нещодавно зустрічалася з посланцем Путіна, стала на захист делегації РПЦ, заявивши, що Вілсон "політизує" питання.

